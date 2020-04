On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Laboratoře v sobotu provedly podle ministerstva 5563 testů. Je to nejméně za posledních pět dní. Od středy do pátku denní počet testů přesáhl vždy 8200. V sobotu tak sice klesl denní přírůstek nakažených, ale vzrostl podíl nových případů covid-19 na celkovém počtu testovaných. Dosáhl 1,89 procenta.

V pátek byl tento podíl 1,41 procenta, ve čtvrtek pak 1,59 procenta. Od dnešní půlnoci zatím přibyly tři nové případy nákazy.

Téměř 19 procent ze všech nakažených v Česku je věkové skupině 45 až 54 let. Lidé od 65 do 74 let se na celkovém počtu nakažených podílejí deseti procenty, lidé od 75 do 84 let více než šesti procenty a seniorů starších 85 let jsou mezi nakaženými necelá čtyři procenta.

Nejvíce nakažených je dlouhodobě v Praze, dosud tam bylo potvrzeno 1574 případů. Na sto tisíc obyvatel připadá v hlavním městě téměř 116 nakažených. V Olomouckém kraji je na sto tisíc obyvatel bezmála 98 případů nákazy a v Plzeňském kraji evidují na sto tisíc obyvatel zhruba 92 nakažených. Naopak nejlépe na tom jsou jižní Čechy s 25 případy nákazy na sto tisíc obyvatel.

V Praze dosud s nemocí covid-19 zemřelo 70 lidí. Následují Moravskoslezský kraj s 19 oběťmi, ve středních Čechách zaznamenali 18 úmrtí. Naopak pouze jedno úmrtí s covid-19 bylo ve Zlínském kraji.

K sobotě bylo s nemocí covid-19 hospitalizováno 390 lidí, jejich počet tak už několik dní klesá a je nejnižší od 4. dubna. V těžkém stavu je v nemocnicích 84 pacientů. Jako vyléčení nebo do domácí karantény odešlo z nemocnic 441 lidí.

Onemocnění covid-19 bylo v Česku poprvé zaznamenáno 1. března. Na konci téhož měsíce překročil počet lidí s prokázaným koronavirem 3300. Už měsíc nesmí lidé v ČR ven bez roušky či jiného zakrytí nosu a úst. Vládní nařízení platí od 19. března. Za porušení hrozí pokuta až deset tisíc korun.