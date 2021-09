Na třetí dávku očkování proti covidu budou mít nárok všichni, rozhodla vláda

Na třetí dávku vakcíny proti covidu-19 bude mít nárok každý očkovaný občan, důrazně pak bude doporučena všem lidem nad šedesát let věku. Po jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Třetí dávka by měla být podána osm měsíců po té druhé.

Očkování proti koronaviru. Ilustrační snímek | Foto: ČTK