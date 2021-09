Vakcínu proti koronaviru mohou nyní lidé v Česku podle informací ministerstva zdravotnictví dostat na víc než 300 místech. Zhruba pětina z nich je v Praze, kam za očkováním přijíždí řada lidí z jiných krajů, zejména ze středních Čech. V hlavním městě by měla po prázdninách během září ukončit provoz obě velká očkovací centra v hale O2 universum i v Kongresovém centru na Vyšehradě. Ke konci srpna se přestane očkovat na výstavišti v Brně.

V jižních Čechách tento týden ukončí provoz očkovací centrum v Prachaticích, dál budou fungovat v Českých Budějovicích, Strakonicích a Písku, řekla ČTK Hana Brožková z odboru kanceláře hejtmana. "Budějovické očkovací centrum stále funguje, jen je přerušený provoz při výstavě Země živitelka. Další očkovací centra (v kraji) žádný konkrétní termín, kdy provoz ukončí, nemají," dodala.

Do nemocnic se přesune očkování také v Ústeckém kraji, tři poslední velkokapacitní očkovací centra v Ústí nad Labem, Mostě a Děčíně ukončí provoz 29. srpna. Na Vysočině zavřel kraj před týdnem velké očkovací centrum v Pelhřimově, do konce srpna skončí v Třebíči a ve Žďáru nad Sázavou. Zůstane tak jediné velkokapacitní očkovací místo v Hruškových Dvorech v Jihlavě.

Končí i možnost nechat si dát vakcínu ve dvou společenských domech v Olomouckém kraji. V Přerově se tam očkuje naposledy dnes, v Prostějově se chystají očkovací centrum ve společenském domě uzavřít v úterý. Ve Zlínském kraji ukončilo činnost velkokapacitní očkovací centrum v polovině srpna v PSG aréně ve Zlíně, ve středu na kroměřížském výstavišti a dnes ve vsetínské sportovní hale. V týdnu se ale otevřela dvě očkovací místa ve zlínských obchodních centrech a jedno ve Vizovicích na Zlínsku.

Fungují mobilní očkovací týmy

V Libereckém kraji dnes ukončí provoz velkokapacitní očkovací centrum v městské hale v Jablonci nad Nisou. Už dříve se přestěhovalo očkování proti covidu-19 v České Lípě z Kulturního domu Crystal do nově vybudovaných prostor v areálu nemocnice a v Jilemnici ze sportovní haly do budovy bývalého pivovaru. Podobně v Karlovarském kraji se na konci prázdnin přemístí dvě velkokapacitní očkovací místa. V Chebu se přesune z Kulturního centra Svoboda do kostela sv. Kláry na Františkánském náměstí a v Karlových Varech z KV Areny do prostor Obchodního centra Varyáda.

V Plzeňském kraji už zavřelo očkovací místo v kulturním domě Družba v Klatovech. Plzeňské velkokapacitní centrum má fungovat téměř do konce září a ve stodském kulturním domě se může očkovat ještě déle. Plzeňský kraj patří k těm, kde působí také mobilní očkovací týmy. Objíždějí vzdálená místa, nabízejí vakcínu bez registrace.

Od mobilního týmu se mohou lidé nechat naočkovat také v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském, Ústeckém nebo Karlovarském kraji. Očkovací kamion zjednaly Pardubický a Královéhradecký kraj.

Alespoň jednu dávku vakcíny proti koronaviru v Česku dosud dostalo víc než 5,7 milionu lidí. Dokončené očkování má podle webu ministerstva zdravotnictví 5,65 milionu lidí. Zástupci vlády na jaře uváděli, že cílem je naočkovat do konce léta 70 procent dospělých.