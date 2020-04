Již dříve vláda v rámci programu Antivirus nabídla živnostníkům jednorázovou pomoc ve výši 25 tisíc korun. Ministryně financí Alena Schillerová již minulý týden uvedla, že předloží vládě návrh, podle kterého budou podnikatelé dostávat podporu během koronavirové krize i po 30. dubnu, a to ve výši 500 korun měsíčně.

„Poběží od 1. května do 8. června kdy podle harmonogramu končí uzavření obchodů a provozoven. Pokud by náhodou došlo k prodloužení tohoto stavu i po osmém červnu, navrhla jsem, aby bylo v zákoně prodloužení opatření,“ uvedla Schillerová.

Došlo také ke schválení záruk pro malé a střední firmy ve výši 150 miliard korun. Ta by měla vygenerovat úvěry ve výši až 600 miliard korun. Podle Schillerové poskytne vláda podnikům s méně než 250 zaměstnanci ručení do 90 procent dluhu z jednoho úvěru. U větších firem to pak bude 80 procent dluhu.

Platby za státní pojištěnce vzrostou

Vláda také schválila navýšení plateb za státní pojištěnce. „Od 1. června 2020 o 500 korun za osobu za měsíc, od 1. ledna 2021 pak o dalších 200 korun. Pro zdravotnictví to znamená v letošním roce nárůst příjmů o 20 miliard korun a v příštím roce přibližně o 50 miliard korun,“ napsal na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Zdravotnictví nyní potřebuje finanční injekci ještě víc, než kdy předtím. Probíhající pandemie onemocnění COVID-19 a přijatá opatření k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví našich obyvatel měla přirozeně vliv na větší výdaje z veřejného zdravotního pojištění. Finanční podpora ze státního rozpočtu umožní zachovat stávající dostupnost, rozsah a kvalitu zdravotní péče,“ uvedl následně Vojtěch v tiskové zprávě.

Rozpočet dosáhne schodku 300 miliard

Kvůli koronavirové krizi vláda schválila zvýšení letošního rozpočtového schodku o dalších 100 miliard korun. Rozpočet pro rok 2020 tak dosáhne schodku 300 miliard, tedy o 260 miliard více, než předpokládal původní návrh schválený před vypuknutí pandemie.

„Navyšujeme kompenzační bonus, budeme určitě pokračovat v programu Antivirus, schválili jsme novelu zákona o zdravotním pojištění, a všechna tato opatření budou stát peníze,“ uvedla Schillerová a doplnila, že nenavrhla žádné škrty v rozpočtu. „Nemáme čas se hádat,“ prohlásila ministryně.

Koronavirus v Česku

On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

O prodloužení nouzového stavu, který nyní v Česku platí do konce dubna, hovořil v pondělí i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který uvedl, že navrhne jeho prodloužení, a to zejména kvůli potřebě rychlého nákupu a rozdělování zdravotnického materiálu či zajišťování posil pro zdravotnictví.

Na otázku, kdy podle něj už nebude nouzový stav potřeba, odpověděl: „Až nebudeme potřebovat žádné z oprávnění, které nám dává krizový zákon, tak nebudeme potřebovat nouzový stav.“ Nouzový stav by podle něj měl trvat tak dlouho, dokud situaci nebude možno zvládnout standardními metodami.

Ministryně Schillerová (za ANO) předložila návrh na zvýšení deficitu z nyní plánovaných 200 miliard korun. Podle ní budou růst výdajů i propad příjmů větší, než se očekávalo. Škrty v rozpočtu Schillerová neplánuje. Zvýšení deficitu na 200 miliard korun schválila Sněmovna v březnu, před epidemií koronaviru stát očekával deficit 40 miliard korun.

Hamáček ještě před konferencí uvedl, že ČSSD vyšší schodek rozpočtu 300 miliard, podpoří „Od začátku jsem říkal, že reakce musí být dostatečně robustní. Když vezmeme náklady spojené s epidemií, tak je evidentní, že je třeba ty peníze získat, i prohloubením schodku rozpočtu,“ uvedl.