Ta již od roku 2013 pomáhá financovat obědy ve školních jídelnách dětem rodičů, kteří se ocitli v situaci, kdy si nemohou dovolit zaplatit školní oběd. Do projektu je zapojena i Školní jídelna v Chlumci nad Cidlinou, která připravuje obědy pro 550 dětí. Ještě donedávna tu možnost organizace využili rodiče 17 dětí. „Teď jich máme přes 40. A jsem za to ráda, že taková pomoc existuje. V budoucnu však asi bude ještě víc strávníků, kteří tuto možnost využijí. Současná míra inflace se nejspíš projeví se začátkem nového školního roku,“ popsala ředitelka chlumecké jídelny Zdenka Macháčková.

S jejími slovy souhlasí i ředitel základní školy Luže na Chrudimsku Vít Hospodka. Škola pod jeho vedením nespolupracuje pouze s Women for women, ale také s pardubickým krajem, respektive Fondem evropské pomoci nejchudším osobám a jeho projektem Obědy do škol. „Máme ve škole asi dvacet procent dětí ze sociálně slabších rodin. Za oba projekty jsem proto rád a dětem nekručí v břiše,“ uvedl Hospodka.

Děti, které hladoví

Že je o placené obědy zájem, potvrzují čísla. V prvním roce fungování projektu Women for women tuto možnost využili v celé republice rodiče pro 370 dětí, nyní je jich již přes 12 tisíc. Nejvíce pomoc potřebují rodiny v Moravskoslezském a Středočeském kraji. „V prvních letech projektu jsme doufali, že se situace hladovějících žáků bude postupně zlepšovat, ale v poslední době nám bohužel čísla rostou rychleji,“ uvedla manažerka charitativních projektů Women pro women Jana Skopová.

Za rostoucími čísly nestojí jen covidové roky, ale hlavně současná vzrůstající inflace. „Zvyšují se ceny potravin, služeb, energií i nákladů na bydlení. Pochopitelně se zvedají i ceny samotných školních obědů a někteří rodiče už na ně zkrátka nemají. Dá se očekávat, že situace bude ještě horší a do existenčních problémů se dostanou další lidé. Září nám to potvrdí,“ odhaduje Skopová.

Vyšší zájem je i o projekt Obědy do školy, který funguje od roku 2015. „K nárůstu počtu podpořených dětí a také zapojených škol dochází dlouhodobě,“ potvrzuje Jaroslava Sladká z ministerstva práce a sociálních věcí. Pro srovnání: Ve školním roce 2015/2016 to bylo 521 podpořených dětí a zapojeno bylo 77 škol, v loňském roce skoro 11 tisíc dětí a skoro tisíc škol. Zatímco projekt Women for women se týká jen žáků na základních školách, projekt Obědů do škol financovaný z EU pokrývá kromě základních i děti z mateřinek či víceletých středních škol. Žádat mohou rodiče dětí od tří do 15 let.

Kam se obrátit, když nemám na školní oběd



Projekt Obědy do škol

• Podmínkou získání podpory je hmotná nouze rodiny. Příjemci dotace jsou krajské úřady, které přerozdělují prostředky do zapojených škol nebo školských zařízení.

• Žádosti lze podat na Krajské úřady, popřípadě na:



MŠMT

MPSV



Projekt Women for women:

• Stačí se obrátit na vedení školy, kam dítě dochází. Poté je posouzena její sociální situace. Pokud se skutečně ukáže, že finanční situace je zde dlouhodobě vážná, je dítě do projektu zařazeno.

• Více na: www.obedyprodeti.cz