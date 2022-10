Už ve čtvrtek ráno, když se do sálu jízdárny dostali první novináři, kteří si od půl deváté mohli vyzvednout akreditace, většina přítomných ke svému úžasu zjistila, že vše je obsazené. Kolegové z velkých evropských médií totiž nelenili a už ve středu večer oblepili doslova všechna místa papíry s rezervací pro svá média. Některá si zabrala třeba až deset míst.

Státníci v Praze píší historii. Obří summit sjednotil Evropu proti Putinovi

„To je horší než s osuškami u hotelového bazénu,“ říkala naštvaně jedna česká novinářka, která marně hledala místo. Pořadatelé evidentně zájem novinářů podcenili. Ve špičce, jež nastala po poledni, by bylo potřeba dvakrát až třikrát více míst. „Můžete nahoru na galerii, tam ještě nějaká místa jsou, ale bez zásuvek,“ radila jedna z oficiálních organizátorek.

Svíčková s knedlíkem

Zatímco stolů, židlí a zásuvek se nedostávalo, kávy, a to ještě poměrně kvalitní, bylo dost. Docela slušně dopadl také celý catering, který byl o několik set metrů dál v zahradě Pražského Hradu ve stanu u skleníku. Svíčková s karlovarským knedlíkem nebo kulajda byly na špičkové úrovni. Stejně jako džusy, nebo zákusky.

Jen na vegetariány, kterých bylo především mezi novinářkami ze západní Evropy hodně, se moc nemyslelo. „Podivná kombinace, ale nic lepšího jsem nevymyslela,“ usmívala se trochu nešťastně jedna z novinářských vegetariánek, která si k obědu dávala karlovarské knedlíky s mrkvovým pyré. Mnozí novináři také smutně konstatovali, že české pivo, pro mnohé jednu z mála věcí, které z Česka znali, si k obědu nedají - vše bylo nealko.

Zelenskyj promluvil k účastníkům pražského summitu. Ocenil absenci Ruska

Zatímco státníci, kteří se sjeli na Hrad na summit Evropského politického partnerství, zastupovali evropský kontinent, byť včetně takových jeho okrajů, jako je Ázerbájdžán nebo Island, novinářsky se do Prahy sjel doslova celý svět. Včetně globálních sdělovacích prostředků, jako byla třeba americká televize CNN nebo arabská Al-Džazíra.

Boj o pár vět

Největší tlačenice byla po poledni, kdy přijíždělo oněch více než čtyřicet prezidentů a premiérů a u Matyášovy brány je vítal premiér Petr Fiala. Nejvíce o dobré záběry bojovaly televize a fotografové ze zemí, pro které byl summit znamením, že se přece jen posunuly směrem do Evropy. Arméni, Gruzínci, televize z Turecka, nebo Balkánu.

Politici, kteří vlastně jen při příchodu měli pár chvil, kdy mohli něco říci prostřednictvím novinářů světu, se chovali velmi různě. Dlouho hovořila s novináři například prezidentka Kosova Vjosa Osmaniová, naopak srbský prezident Aleksandar Vučic prošel kolem médií s kamennou tváří a nezastavil se ani na chvíli. Velmi dlouho s novináři mluvili Baltové, dlouho a trpělivě odpovídala na otázky novinářů i finská premiérka Sanna Marinová.

Na několik otázek odpověděl, byť v němčině, kancléř Olaf Scholz a francouzsky také prezident Francie Emmanuel Macron. O úspěchu nahrávky rozhodovaly často nejen ostré lokty, ale také délka tyče, na jejímž konci byl mikrofon. Ty nejdelší měřily skoro pět metrů.

„Sice nevíme, co z toho budeme vysílat. Ale to, jak krásný je Pražský hrad a Praha jako taková, si budu pamatovat dlouho,“ prohlásila odpoledne jedna gruzínská novinářka. „Na to, jak velká akce to je, jste to myslím zatím docela zvládli,“ dodává.