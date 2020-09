Čich je podle tvrzení odborníků na parfémy naším nejstarším a dnes bohužel nejvíce zanedbaným smyslem. Je to dáno vývojem společnosti. Náš čich už dnes nepotřebujeme k přežití, tak jako kdysi, a tak zlenivěl. „Jsme obklopeni mnoha vůněmi, zahlceni komerční parfémovou sférou, kterou často vnímáme jako jedinou cestu používání vůně, a ztrácíme svou orientaci v tom, co nám vlastně voní nebo ne,“ říká Markéta Filipová, lektorka ze Školy čichu Rafaella.

Podle encyklopedické definice je parfém obecné označení směsi esenciálních olejů a dalších aromatických látek. Má za úkol vydávat nějakou specifickou a příjemnou vůni. Jeho užitím lze u lidí vyvolávat různé pocity a touhy či podtrhnout módní charakter nositele. A samozřejmě slouží k překrytí pachu.

Zdroj: deníkHistoricky první zmínky o parfémech se neustále posouvají dál a dál do minulosti, podle toho, co přinášejí nové archeologické objevy. „Zásadním milníkem pro naši západní civilizaci bylo, když tři králové přinesli z Orientu myrhu, kadidlo a zlato darem k narození Ježíšovi. Ještě dál do minulosti pak máme vonné kultury Egypta, Sumerské říše a Babylonu, ale i Japonska či Indie. Vonné látky se používaly od počátku věků, a provází člověka do současnosti, jen se mění způsob, jak vůně vnímáme a používáme,“ líčí Markéta Filipová, která je původní profesí zdravotní sestra a dnes například vytváří vonné koncepty pro lůžková i ambulantní zdravotnická zařízení.

Dnes je převážná většina parfémů komerční syntetická, intenzivní, a často v nich jednotlivé vonné složky už ani nepoznáme. A které složky se v nich objevují nejčastěji? „Obecně jsou často používané květinové tóny, jako růže a jasmín, orientální pižmo a ambra, vzácná dřeva typu santal a cedr, v oblibě jsou také pryskyřičné tóny kadidla a myrhy. Evropská parfémová tvorba stojí na citrusech a bylinách, jako je třeba máta, rozmarýn, bazalka,“ vyjmenovává odbornice na vůně.

