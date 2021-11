Zeman jmenuje premiérem Petra Fialu. Učiním tak co nejdříve, slíbil

ČTK Redakce





Prezident Miloš Zeman v pátek uvedl, že se jmenováním předsedy ODS Petra Fialy předsedou nového kabinetu nebude problém. Uvedl to v telefonickém rozhovoru na Frekvenci 1. Současný předseda vlády Andrej Babiš (ANO) nemá zájem stát se premiérem, poznamenal. Zeman udělá vše pro to, aby vláda vznikla co nejrychleji.

Prezident Miloš Zeman odevzdal 8. října 2021 hlas ve sněmovních volbách na zámku v Lánech | Foto: ČTK