„Šlo o atentát (na Putina) po linii představitelů Kavkazu, a to ne tak dávno. Nedostalo se to na veřejnost. Byl to naprosto nepovedený pokus, ale skutečně se to odehrálo. Přibližně před dvěma měsíci," řekl Budanov. „Ještě jednou říkám, že se to nepovedlo. Akce neměla žádnou publicitu. Ale stala se," dodal.