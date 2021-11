Potíže začaly už několik hodin před zahájením, kdy přišlo k branám velké množství lidí a někteří se snažili dostat dovnitř předčasně. Nastal chaos, lidé prolomili brány a už tehdy bylo na místě několik zraněných.

Podle houstonské televizní stanice ABC13 nastala hlavní tragédie za několik hodin, po 21:00 místního času (po dnešních 3:00 SEČ) v době vystoupení rappera Travise Scotta. "Dav se začal tlačit k pódiu a lidé propadli panice," řekl Peňa.

Policejní velitel Troy Finner řekl, že koncert byl přerušen a zbytek festivalu zrušen, když bylo zřejmé, že jsou na místě zranění. Celý komplex policie označila za místo možného trestného činu a zjišťuje, co se přesně stalo. Finner řekl, že je zatím brzy říci, co způsobilo příval diváků k pódiu. Odmítl jakékoli spekulace a poukázal na to, že mnoho rodin stále hledá své blízké. Finner rovněž považuje odpolední tlačenici a večerní tragédii za oddělené incidenty.

Přijďte najít své děti

Pro ty, kdo někoho pohřešují, bylo zřízeno krizové stanoviště v hotelu. Policie vyzvala občany, aby tam netelefonovali, ale přišli osobně. "Jestli nemůžete najít své děti, musíte tam přijít osobně," řekl Finner.

Zástupce velitele houstonské policie Larry Satterwhite řekl, že na místě bylo přes 300 policistů a více než 200 pracovníků bezpečnostních služeb. "Když se objevili první zranění, začali jsme s resuscitací. Stalo se to naráz. Zdálo, že se to všechno seběhlo jen v několika minutách. Najednou na zemi leželi lidé a vypadalo to, že mají srdeční zástavu," řekl.

Do nemocnice bylo převezeno sedmnáct lidí, z nichž jedenáct utrpělo infarkt.

Festival se koná každoročně, ale loni byl kvůli pandemii covidu-19 zrušen. Mnoho fanoušků bylo rozhodnuto nenechat si ten letošní ujít. Stanice Sky2 zaznamenala u komplexu NRP už v pátek ráno fronty lidí, kteří chtěli být první při zahájení.