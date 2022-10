„Žádné množství hrozeb a propagandy nemůže zakrýt skutečnost, že Ukrajina v této válce vítězí, mezinárodní společenství je sjednocené a Rusko se stává globálním vyvrhelem,“ dodal Wallace.

Nizozemský premiér Mark Rutte prohlásil, že příkaz k mobilizaci je znamením paniky v Kremlu a neměl by být brán jako přímá pohrůžka plnohodnotnou válkou proti Západu. Mobilizace a vyhlašování referend, to vše jsou známky paniky, řekl Rutte podle agentury Reuters.

„Jeho (Putinovy) řeči o jaderných zbraní jsou něčím, co jsme mnohokrát slyšeli už dříve a nechává nás to chladnými,“ řekl šéf nizozemské vlády veřejnoprávní stanici NOS. „Všechno je to součástí rétoriky, kterou známe. Radil bych zůstat v klidu,“ dodal.

Viditelný signál

Německý kancléř Scholz vidí v oznámení částečné mobilizace neúspěchy v ruské útočné válce, řekl podle tiskových agentur mluvčí spolkové vlády Wolfgang Büchner. „To všechno se dá vysvětlit jen na pozadí skutečnosti, že ruské napadení Ukrajiny neproběhlo úspěšně,“ citoval Scholze podle agentury DPA jeho mluvčí.

Putin musel přeskupit své jednotky, stáhnout se od Kyjeva a ani na východě Ukrajiny nedosáhl kýženého úspěchu, řekl mluvčí. „To je viditelný signál o tom, že Ukrajina je při obraně vlastní celistvosti a suverenity velmi efektivní, v neposlední řadě i díky masivní a velké podpoře z mnoha zemí světa, zvlášť i z Německa,“ dodal mluvčí.

Německý vicekancléř a minstr hospodářství Habeck prohlásil, že mobilizace je dalším špatným krokem ze strany Ruska a německá vláda se poradí, jak na něj reagovat. Rusko podle Habecka mobilizací „praktikuje politiku eskalace této útočné války v rozporu s mezinárodním právem“.

Podle německého ministra financí Christiana Lindnera mobilizace ukazuje, že válka bude trvat ještě dlouho, což vyžaduje přijetí ekonomických a politických kroků. Podle něj je mobilizace „známkou slabosti“.