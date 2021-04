Královský palác rovněž uvedl, že počet truchlících bude omezen na třicet. Bohoslužba se přitom bude konat v souladu s restrikcemi zavedenými kvůli šíření nemoci covid-19. V souvislosti s tím se očekává, že členové královské rodiny, včetně samé panovnice, budou mít na obličeji nasazené ochranné prostředky.

Mluvčí Buckinghamského paláce podle agentury Reuters mimo jiné rovněž potvrdil, že vnuk zemřelého Harry, který nyní žije v Los Angeles, má v úmyslu pohřbu se zúčastnit. Jeho těhotná manželka Meghan ale na radu svého lékaře nepřijede.

Syn vévody z Edinburghu princ Charles dnes vysoce ocenil svého zemřelého otce a poděkoval veřejnosti za projevenou účast. "Myslím, že můj otec uplynulých 70 let poskytoval velice pozoruhodnou oddanou službu královně, mé rodině, zemi a také celému Společenství,“ řekl princ novinářům.

"Můj drahý táta byl velmi mimořádný člověk, kterého by především překvapila reakce a dojemné věci, které o něm byly řečeny, a z tohoto pohledu jsme, moje rodina, za to všechno hluboce vděční,“ uvedl rovněž mimo jiné Charles.

Společenství (Commonwealth) je volným sdružením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a jeho bývalých dominií a kolonií. Tvoří ho přes 50 států a žije v něm asi 2,4 miliardy lidí.

Po celé Británii zazněly v sobotu v poledne na počest prince dělostřelecké salvy. Podobné byly i po úmrtí královny Viktorie v roce 1901 a někdejšího ministerského předsedy Winstona Churchilla v roce 1965, připomněla BBC.

Vévoda z Edinburghu, jak zněl Philipův oficiální titul, byl Alžbětiným manželem po 73 let. Byl nejdéle sloužícím královských chotěm v britských dějinách, uvedla BBC. Agentura Reuters označila prince Philipa za pilíř Alžbětina panování, které trvá už 69 let. Britský list Daily Mail kvůli úmrtí vyšel v největším rozsahu ve své historii - na 144 stranách, z nichž většina byla věnována právě zesnulému vévodovi.

Ministerstvo obrany předem upozornilo, že dělostřelecké baterie v Londýně, Edinburghu, Cardiffu, Belfastu a dalších městech a kanony vojenských lodí na mořích vypálí tradičních 41 ran, a to po jedné ráně každou minutu následující po poledni na počest vévody, který za druhé světové války sloužil jako námořní důstojník.

