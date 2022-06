Dnes jsou ale z Mariupolu, který byl téměř celý zničen boji, převážně trosky. Platí to i o zdejších českých tramvajích, jejich vozový park byl v posledních letech obnovován i s pomocí Prahy.

Zničené „české“ mariupolské tramvaje jsou jedním ze symbolů barbarského ruského zničení města. „Ano, samozřejmě o tom víme,“ uvádí Vít Hofman, mluvčí magistrátu Prahy, která před několika lety Mariupolu desítku starších tramvají věnovala. Dodal, že nevylučuje, že by Praha Mariupolu po jeho opětovném osvobození Ukrajinci mohla tramvaje opět dodat.

Tramvaje byly do Mariupolu, kde do války jezdily s logem Prahy, dodány i díky bývalému europoslanci Pavlu Svobodovi. „Mým cílem bylo ukázat lidem v Mariupolu, že na ně my na Západě myslíme, že tady mají přátele,“ uvádí Svoboda. Rusové při dobývání města drtivou většinu tramvají i tramvajových tratí zničili.

Těžce poničeny byly ruským ostřelováním i české tramvaje a tramvajové tratě v Charkově. Ten se však ukrajinským silám podařilo uhájit a poté, co ruské jednotky Ukrajinci odehnali od města, se do Charkova vrací život a obnovuje se i provoz metra a tramvají.

/ROZHOVOR/ Pavel Svoboda pomohl v roce 2015 dodávce pražských tramvají do ukrajinského přístavu Mariupol. Tehdy byl členem Evropského parlamentu. Tramvaje, zničené ruskými okupanty, jsou dnes jedním ze symbolů trpícího města.

Kolik starších tramvají Praha i díky vaší iniciativě ukrajinskému Mariopulu v minulých letech věnovala?

Byla to asi desítka tramvají. V Mariupolu na tyto tramvaje dali hezký nápis "Dárek z Prahy". Snažil jsem se dohodnout podobnou dodávku s dalšími českými městy, ale to bohužel nedopadlo.

Vy jste tuto pomoc inicioval poté, co jste byl osobně v Mariupolu?

Ano, já jsem byl v Mariupolu a pak také na tehdejší bitevní linii, přímo na frontě nedaleko od města. Setkali jsme se tehdy i se starostou Mariupolu, kde jsme se bavili i o českých tramvajích, které už tehdy ve městě jezdily.

Takže to byla tradice, na kterou se navazovalo, a tím darem se možná měly otevřít dveře dalším dodávkám českých tramvají?

To nebyl rozhodně ten hlavní důvod. Tím hlavním bylo to, že jsem si uvědomoval, že lidé z tohoto města, kteří už v té době byli cílem ruské propagandy, by měli vědět, že mají přátele na Západě. A ty tramvaje se k tomu zdály být vhodným příspěvkem, protože ten nápis na nich byl velmi dobrou reklamou Česka i Západu.

Jak na vás působí záběry z dnešního, ruskou agresí zničeného Mariupolu?

Tak to víte, že se mě to dotýká. Je to hrozně smutný pohled. Navíc, když si člověk uvědomí historický kontext, že Mariupol je původně řeckým antickým městem, kde po dva tisíce let žili Řekové, a pak vidí takové barbarství, které ničí takovou část historie a civilizace.