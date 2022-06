"Invaze byla možná začátkem třetí světové války a naše civilizace ji nemusí přežít," uvádí text Sorosova projevu, který zveřejnila jeho kancelář. "Nejlepší a možná jediný způsob, jak zachovat naši civilizaci, je co nejdříve porazit Putina. To je to nejdůležitější," dodal podle zveřejněného textu finančník. "Nemohu předvídat výsledek, ale Ukrajina má určitě šanci zvítězit," uzavřel.

Putin podle Sorose nyní invazi považuje za chybu a chystá se jednat o příměří. "Příměří je však nedosažitelné, protože se mu nedá věřit," myslí si Soros. "Čím je Putin slabší, tím méně lze jeho chování předvídat," rozvedl.

Evropská unie musí podle Sorose pochopit, že ruský prezident může zastavit dodávky ruského zemního plynu, "dokud to opravdu bolí". Ruský plyn v současnosti pokrývá asi 40 procent evropských potřeb.

Podřízení jednotlivce státu

Putin invazi označuje za "speciální operaci". Spojené státy podle něj využívaly Ukrajinu k ohrožení Ruska prostřednictvím rozšíření NATO. Moskva musela zasáhnout proti pronásledování ruskojazyčného obyvatelstva, tvrdí ruský prezident. Ukrajina a její západní spojenci tato tvrzení odmítají jako nepodložené záminky k invazi do suverénní země.

Soros označil Rusko, které je rozlohou největší zemí světa, a Čínu, druhou největší světovou ekonomiku, za přední členy skupiny nastupujících uzavřených společností, v nichž je jednotlivec podřízen státu.

"Represivní režimy jsou nyní na vzestupu a otevřené společnosti jsou v obležení," konstatoval Soros. "Největší hrozbu pro otevřenou společnost v současné době představují Čína a Rusko," dodal.