Závěr července bude v Drahotuších tradičně patřit Anenské pouti. Vyhlášené slavnosti, na které každoročně proudí tisíce lidí, letos začnou v sobotu 27. a potrvají do neděle 28. července. Anenská pouť bude opět rozdělena na část s moderními pouťovými atrakcemi a na dobovou pouť s lidovými řemesly. Chybět nebude ani oblíbená Anenská zábava.

Pouťový program

Historická část programu začne v sobotu od 10.00. „U kostela v Drahotuších bude probíhat jako vždy dobová část, kde lidé uvidí ukázky různých řemesel. Dozví se například, jak se dříve razily mince, mohou se podívat, jak pracovaly tkadleny nebo se pražila káva. Obdivovat mohou ale třeba i historickou hasičskou stříkačku,“ zve Jitka Krejčiříková, předsedkyně Osadního výboru Drahotuše, který akci pořádá.

Součástí sobotního veselí bude také tradiční souboj o nejlepší hodový koláč. Soutěžní vzorky se budou přijímat od 14.30 do 15.30. V 16.30 pak porota rozhodne o třech výhercích. Hodnotit se bude nejen chuť, ale i vzhled, vůně a celkový nápad při výběru receptu.

Po celou dobu budou moci návštěvníci zavítat také do moderní části s nepřeberným množstvím houpaček, kolotočů a dalších atrakcí.

Sobota 27. července: 10.00 – Dobová řemesla, dílničky pro děti, malování na kamínky

14.00 – Loutkové divadlo

14.30–15.30 – Příjem koláčů u kostela do soutěže

16.30 – Vyhlášení soutěže o nejlepší koláč

17.00–19.00 – Kapela Akvarel

Anenská zábava

Součástí sobotního programu bude i Anenská zábava, která se uskuteční na drahotušském fotbalovém hřišti. Na starosti ji má tým organizátorů z Loděnice Hranice.

„Letos jsme se rozhodli poprvé zařadit i speciální část pro děti. Program na hřišti tedy letos nebude začínat v podvečer, jako bylo zvykem, ale areál zpřístupníme veřejnosti už dopoledne od 10.00,“ upřesnila majitelka Loděnice Hranice Tereza Čadová.

Pro děti bude připraveno malování na obličej, tetování, dětské dílničky, workshop brakedance, animační program s písničkami či balonková bitva.

„V 17.00 se pak dětský program překlopí do programu pro dospělé. Odstartuje ho škola čepování piva, kterou povedou zkušení pracovníci z nedalekého pivovaru Tvarg,“ láká Čadová.

Od 18.00 se návštěvníci mohou těšit také na hudební vystoupení. „Jako první zahraje kapela Last Minute, což jsou mladí hudebníci z Hranic, kteří hrají různé covery známých hitů. Po nich na podium přijde Gentlemen's Club. Jedná se o hranickou kapelu, jenž se orientuje především na žánry ska a reggae. Program zakončí skupina Skarlet Rock, která na Anenské zábavě hrála už loni. Jsou to kluci z Rusavy, takže jsou de facto také místní, a to se nám moc líbí,“ dodala Čadová.

Vstupné na dětský program je 150 korun, po 18. hodině se zvyšuje na 250 korun.

Program pro děti: 10.30–12.00 – Program s Deni a Teri

12.30–13.00 – Velká balónková bitva

13.30–14.00 – Workshop Break Dance

14.30–15.30 – Tanečky s Dynamic Fit

15.30–17.00 – Dětské disko

Doprovodný program: skákací hrad Frozen, malování na obličej, tetování air brush, tvořivé dílničky, trampolíny, fotokoutek, dětská střelnice, malinový koutek. Program pro dospělé: 17.00-18.00 Škola čepování piva s pivovarem Tvarg

18.00–20.00 – Last Minute

20.30–22.30 – Gentlemen’s Club

23.00–2.00 – Skarlet Rock

Doprovodný program: chill zóna s vodními dýmkami, game zóna s boxerem a fotbálkem, Captain Morgan hostesky

Sobotou program nekončí

Program bude pokračovat v neděli. Návštěvníci u kostela opět uvidí ukázku dobových řemesel a přístupné budou i různé adrenalinové a zábavné atrakce. Anenskou pouť zakončí vystoupení Cimbálové muziky Okybača, která zahraje od 13.00 do 15.00.