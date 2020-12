Na pomyslném stříbrném stupínku se umístil stříbrný smrk ze zahrady paní Aleny Kubánkové ze Šternberka (1528 hlasů), která strom městu Šternberku věnovala, protože už byl na její zahradu moc velký. Zdobí teď tedy Hlavní náměstí ve městě.

"Dárkyně smrk sama vysadila, vzorně se o něj starala, je to jeden z nejkrásnějších stromů, které jsme ve městě kdy měli, je pravidelný a udržovaný," zmínila se tisková mluvčí města Irena Černocká.

Bronzovou medaili získal vánoční smrk s originálním sněhulákem z Kralic na Hané (833 hlasů) "Letos jsme vánoční strom poprvé nazdobili až do špice. Lidé přijíždějící do Kralic ho tak vidí už z dálky," informovala kralická starostka Veronika Petrželová Bašná.

Na čtvrtém místě si hoví vánoční strom z Přerova a první pětku uzavírá zlatý krasavec ze Skaličky.

"Hlasování se na našich webech krásně rozjelo. Doufám, že jste jej s napětím sledovali stejně jako my. Moc děkujeme všem, kteří nám snímky vánočních stromů do ankety zaslali a zároveň i těm, kteří je následně svými hlasy pilně podporovali. Bylo pro nás příjemným překvapením, kolik z vás se příkladným způsobem do ankety zapojilo," nechal se slyšet Aleš Uher, šéfredaktor Deníků na střední a severní Moravě.

O vítězném vánočním stromu právě naši redaktoři píší příběh, který najdete následně tady na webu a zaujme i prestižní místo na stranách tištěných Deníků v kraji.

Zde v galerii najdete všechny stromy, které soutěžily.

Nejkrásnější vánoční stromy Olomouckého kraje 2020 (první pětka)

1. Mohelnice

Zdroj: Deník / Petr Krňávek

2. Šternberk

Zdroj: Deník / Jiří Kopáč

3. Kralice na Hané

Zdroj: Deník / Zdeněk Vysloužil

4. Přerov

Zdroj: Deník / Jiří Kopáč

5. Skalička

Zdroj: Petra Kočnarová, tvrdon.tom