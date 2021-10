Tady je to Babišovo? V mnoha obcích na Hranicku vyhrálo SPOLU

Kdyby si chtěl Andrej Babiš někde spravit náladu po volbách, mohl by zavítat do některých obcí na Přerovsku, kde jeho hnutí lidé zbožňují a mohl by si tu s místními klidně připít na úspěch.

Petr Fiala, lídr koalice SPOLU | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Například v Oprostovicích mu vhodilo hlas 55,76% voličů, v Sobíškách 49%, v Čelechovicích 47,05%, v Žákovicích 44,44% a pozadu nezůstaly ani obce Radíkov (42,52%), Luboměř pod Strážnou (41,53%), Troubky (41,51%), Oplocany (40,96%), Lhota (40,21%) nebo Radkova Lhota (40,15%). Hnutí ANO ale zaznamenalo slušný zisk také v tradičních hanáckých městech – v Tovačově získalo 36,08% a v Kojetíně 35,07%. A to se Andrej Babiš na Setkání Hanáků ani neprojel v kočáře. Jak letos volili Češi. Proklikejte si podrobné volební mapy až do úrovně okrsků Přečíst článek › Koalice SPOLU získala velkou podporu hlavně v některých obcích na Hranicku. Přes třicet procent se dostala v Zámrskách (37,19%), Hustopečích nad Bečvou (35,34%), ale také v Ústí (34,71%), Teplicích nad Bečvou (33,80%), v Provodovicích (33,33%), v obci Rouské (31,48%) nebo Miloticích nad Bečvou (30,67%). Silné bašty v některých obcích na Přerovsku má i SPD. Například v obci Radkovy "Okamurovci" získali 35,29% a bylo první, stejně jako ve Lhotce (26,8%). Velice slušný výsledek uhrálo i v nejzadluženější obci na Přerovsku Turovicích (26,82%), v Polomi (24,56%), Nahošovicích (21,79%), Šišmě (20,93%) a Podolí (20,72%). Jednou z mála obcí na Přerovsku, kde slavili Piráti a Starostové triumf, bylo Klokočí na Hranicku. V této obci získali 35,40% z celkových 161 hlasů a získali prvenství. Druhá byla koalice SPOLU se 21,73%, třetí hnutí ANO (18,63%). Slušnou podporu získali Piráti a Starostové také v Dobrčicích (26,56%) nebo ve Lhotce (24,39%). Přerovsko opět ovládlo ANO, SPD jasně přejelo Piráty Přečíst článek ›