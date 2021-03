První kolo povinného testování by měly k dnešnímu dni dokončovat velké firmy nad 250 zaměstnanců. Podle nařízení vlády musí být každý pracovník testován alespoň jednou týdně.

Týká se to například i společnost Henniges Hranice.

„Máme to štěstí, že k nám dojíždí zdravotní středisko, jehož pracovníci zajišťují testování přímo v prostorách naší firmy. Jedná se o ty testy, kdy se odebírá vzorek pouze z okraje nosu. Nemusí se tak zajíždět takzvaně až do mozku, jak je tomu například u PCR testů,““ prozradil za společnost Henniges EHS koordinátor Libor Pocklan.

Ke středečnímu večeru byla otestována většina z 800 zaměstnanců firmy sídlící v hranickém CTParku.

„V prvních třech dnech tohoto týdne jsme u otestovaných odhalili tři pozitivní případy. Zbytek pracovníků budeme dotestovávat ve čtvrtek. A příští týden zase další kolo,“ nastínil Libor Pocklan a pokračoval. „Máme dokonce nějaké volné kapacity, takže nabízíme možnost testování také našim externím spolupracovníkům.“

Stejně jako u řady dalších firem, i v Hennigesu se však najdou lidé, kterým testování není zrovna po chuti.

„Snažíme se sledovat aktuální vývoj, abychom těmto zaměstnancům mohli předkládat pádné argumenty, protože situace kolem epidemie mnohdy není úplně přehledná. Hodně nám v tomto pomáhá hygiena, která nám předala legislativní rámec, jak můžeme případně postupovat, kdyby někdo testování odmítl,“ popsal EHS koordinátor.

Povinné testování již začalo platí i pro středně velké firmy, které zaměstnávají od 50 do 249 pracovníků. Stejná povinnost se týká také státních zaměstnanců. Hranická radnice tak spustí testování příští týden.

„Městský úřad v Hranicích zajišťuje testování pomocí antigenních testovacích center. Hromadné testování proběhne přímo na úřadě v úterý 16. března, další testy pak budou probíhat v prostorách testovacího centra Lázní Teplice nad Bečvou,“ uvedl mluvčí Města Hranice Petr Bakovský.

Veřejnost přes den, firmy večer a o víkendech

Právě v testovacích centrech začaly bezprostředně po vládním nařízení mizet všechny volné termíny.

Ještě před pár dny nebylo dle rezervačních webových systémů možné sehnat žádný volný termín ani v hranické, ani v přerovské, ani v olomoucké nemocnici, a to na celý březen. Ve zmíněných Teplicích nad Bečvou byly zabrány všechny termíny na dva týdny dopředu.

„Poté, co vláda rozhodla o povinném testování ve firmách a na úřadech, zaznamenalo naše testovací centrum dramatické zvýšení zájmu o antigenní testování. Všechny zájemce jsme bohužel nemohli uspokojit, ačkoliv jsme provozní dobu rozšířili do 21 hodin a to každý den v týdnu včetně víkendů,“ sdělila mluvčí Lázní Teplice nad Bečvou Sabina Kodlová.

Po dalším navýšení kapacit a uvolnění některých zamluvených termínů jsou již opět volná desetiminutová okénka i v nejbližších dnech.

Řada firem si pravděpodobně dokázala zajistit testování po vlastní ose a své rezervace tak zrušila. To se ostatně týká také městského úřadu, který měl původně zamluveno o mnoho více termínů než nakonec využije.

Aby se při testování dostalo na veřejnost, firmy i úředníky, muselo testovací centrum přistoupit ke speciálnímu rozdělení rezervačních časů.

„Ve všedních dnech od 11:30 do 17:00 jsou rezervační kalendáře otevřeny pro veřejnost, od 17:00 do 21:00 pak pro zaměstnance firem. Pro ty jsou určeny také všechny víkendové termíny,“ vysvětlila mluvčí lázní.

Přesto, že se situaci daří momentálně zvládnout, je možné, že brzy bude testovací centrum opět čelit extrémnímu zvýšení zájmu.

„Další nápor čekáme, až se vyhlásí povinnost testování zaměstnanců malých úřadů a firem do 50 zaměstnanců. Předpokládáme, že některé větší firmy si do té doby obstarají samotesty a našich služeb již nebudou využívat, proto se pro menší firmy možná v příštích týdnech ještě místo najde,“ uzavřela Sabina Kodlová.

Podle ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka by měly firmy do 50 zaměstnanců a malé úřady začít s povinným testováním v druhé polovině března. Ministr to uvedl v nedělních Otázkách Václava Moravce.

Testy v supermarketech

Při stále přibývajících povinnostech ohledně testování se každopádně rozšiřuje také nabídka takzvaných samotestů. Ty si může každý zakoupit buďto ve vybraných lékárnách, nebo od tohoto týdne také v řetězci Kaufland. Jedná se o již zmiňované testy z přední části nosu a koupě je limitována jedním kusem na osobu.

Další obchody budou pravděpodobně následovat. Penny Market hodlá testy do nabídky zařadit od pondělí 15. března. V tomto případě půjde o testy ze slín.

Billa plánuje zahájit prodej samotestovacích sad v nadcházejícím týdnu až dvou. O antigenních testech uvažuje také poslední ze sítě marketů působících v Hranicích, prodejna Albert.