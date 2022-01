"Potřebuji jasnou právní analýzu toho, co v které té variantě, která může být na stole, to bude znamenat pro Českou republiku a pro Armádu ČR. Je jasné, že všechny společnosti, které se do výběrových řízení přihlásily, tak do toho nainvestovaly nemalé finanční prostředky. Pokud teď se na rozcestí rozhodneme špatně, tak to může Českou republiku stát hodně prostředků na arbitrážích," uvedla Černochová.

Zájemci o zakázku podle ní investovali desítky až stovky milionů korun. O tendru, který se připravoval od roku 2013, nelze podle Černochové rozhodnout krátce po nástupu do funkce.

"Potřebuji na to více času a potřebuji na to samozřejmě i stanoviska renomovaných právních kanceláří," podotkla.

Ministerstvo je s výběrem dodavatele nových obrněnců ve skluzu. Vítěz měl být znám v roce 2019, termín se ale posouval.

Podle ministryně nyní nelze odhadnout, zda bude možné tendr dotáhnout do konce ještě letos.

"Proto mám dohodu s panem ministrem financí, že pokud by se skutečně podařilo tuto zakázku zrealizovat, tak že dostaneme finanční prostředky mimo rozpočtový rámec," řekla Černochová.

Lze očekávat zdražení techniky

Upozornila, že v tendru byly vyřazeny pouze nabídky s cenami. Uchazeči tak nejsou vázaní cenami, které dávali do výběrového řízení na jeho začátku. Ministryně podotkla, že ceny kvůli epidemii koronaviru a nedostatku surovin a dílů rostou, takže lze očekávat zdražení nové armádní techniky.

Nabídky od uchazečů převzal úřad loni 1. září od tří potenciálních dodavatelů BAE Systems (Švédsko) s vozidlem CV90, GDELS (Španělsko) s vozidlem ASCOD a Rheinmetall Landsysteme (Německo) s vozidlem Lynx. Patnáctičlenná komise, složená ze zástupců ministerstva obrany a armády, se ale jednomyslně shodla na tom, že ani jedna z nabídek nesplňuje všechny požadavky zadavatele.

S nabídkou na účast v tendru oslovil resort čtyři firmy. Kromě těch, které podaly nabídku, bylo původně účastníkem i německé konsorcium PSM s obrněncem Puma. Ze soutěže ale odstoupilo, protože jeho vozidlo by nenaplnilo armádní požadavky.

Nová vozidla mají nahradit letité obrněnce pocházející ještě z dob Sovětského svazu. Stroje budou tvořit páteř těžké brigády, kterou se Česko v NATO zavázalo mít k dispozici v roce 2026. Armáda požaduje nová vozidla v sedmi modifikacích.