„Chtěla odbočit vlevo do Teplické ulice v Hranicích, ale když najela do křižovatky, přehlédla motorkáře na hlavní silnici. Jezdec při střetu narazil do boku auta, upadl na silnici a utrpěl zranění,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Hranické kulturní léto: lokální kapely, revivaly i divadlení pohádka

Alkohol u řidičky i motorkáře vyloučila dechová zkouška, škoda je 315 tisíc korun. Nehodu policisté šetří.