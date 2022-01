„Důvodem je výrazné zhoršení pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců, které nastaly po fúzi společnosti Arriva autobusy a Arriva Morava dne 1. ledna 2022. Jelikož nedošlo k dohodě na nápravě této situace i přes dlouhé vyjednávání odborových organizací s vedením společnosti, bylo přistoupeno k vyhlášení stávkové pohotovosti,“ sdělil předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajblík.

V čem tkví problém?

S fúzí „spadli“ moravští zaměstnanci Arrivy pod kolektivní smlouvu Východočechů. Problém se týká takzvaných turnusů. Jde o rozpis jízd, ale i dalších činností pro daného řidiče na konkrétní den. Nově mají být například povinné bezpečnostní přestávky nahrazeny čekáním, které je hůře placené a nezapočítává se do pracovní doby. Krácen má být i čas na úklid autobusu. Podle odborových organizací je tak porušována bezpečnost nebo hygiena práce.

Řidiči by po zavedení změn také přišli o peníze. Podle nových pravidel by totiž přišli o činnosti, které jsou započítávány do pracovní doby.

„Běžná pracovní doba řidiče toho autobusu není, že by si ve čtyři ráno orazil a ve dvacet hodin měl odpracováno šestnáct hodin. Čekání na konečných je vyjmuto, je to specifická činnost. Řidič musí sedět dvě hodiny v autobuse na konečné v Cotkytli nebo v Hněvkově a má za to 260 korun,“ popsal předseda základní odborové organizace Zábřeh Odborového svazu dopravy Jiří Drlík.

Hrozí odchod řady řidičů

Odboráři požadují návrat turnusů do podoby před prvním lednem letošního roku. Upozorňují, že jinak hrozí odchod řady řidičů.

„Je tu několik řidičů, kteří už léta začínají ve čtyři ráno a končí v osm hodin večer. Dělají to dobrovolně. Měli dvanáct odpracovaných hodin a teď by měli deset a půl. A tito lidé řeknou: ‚Proč bych to měl dělat? Mám několik nabídek, půjdu jezdit někam, kde začnu ráno ve čtyři, skončím ve dvanáct a budu mít ten samý výkon.‘ Jsou to mladí kluci, kteří mají malé děti, potřebují peníze a jsou naštvaní,“ řekl Jiří Drlík.

Kdy by k ostré stávce přistoupili, nechtějí odboráři z taktických důvodů prozrazovat. Věří však, že se s vedením firmy domluví. „Pevně věřím, že firma tuto situaci zklidní,“ poznamenal Jiří Drlík.

Mluvčí firmy Arriva Jan Holub uvedl, že kolektivní smlouva je uzavřena. „Stávkovou pohotovost vyhlásily vybrané odborové organizace a my sami k ní nevidíme důvod. S odborovými organizacemi budeme dál jednat, aby byly všechny strany spokojeny,“ sdělil.

Kde Arriva jezdí?

Arriva zajišťuje v Olomouckém kraji veřejnou linkovou autobusovou dopravu na Šumpersku a Jesenicku výhradně, ve zbytku kraje spolu s dalšími dopravci. Na Zlínsku působí v oblasti Zlína. Dále provozuje městskou hromadnou dopravu v Zábřehu, Šumperku, Krnově, Přerově, Novém Jičíně, Českém Těšíně a Třinci.

Pokud by ke stávce opravdu došlo, nebyla by na Šumpersku a Jesenicku první. Naposledy řidiči linkových autobusů stávkovali v dubnu 2017. Šlo tehdy o protest proti nízkým mzdám.

