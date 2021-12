„Jsme tu podruhé. Jezdíme kolem, nejsme z daleka, a haňovická rajčátka nám velice chutnají,“ pochvalovali si v pondělí dopoledne manželé.

Rajčata z automatu si mohou zájemci koupit 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. „Bez ohledu na prodejní dobu v obchodě, což je super,“ dodali manželé.

Energetická krize? Obec jí předešla díky „zeleným“ opatřením

Pěstitelé rajčat z Haňovic garantují, že plody denně doplňují a kontrolují.

„Zatím máme pouze jeden automat u skleníků. Lidé jezdí, ale na hodnocení je ještě brzy. V provozu je teprve čtyři dny. Po dvou měsících budeme moudřejší,“ reagovala vedoucí skleníků ZD Haňovice Veronika Sedlářová.

Jak se pěstují slaďounká rajčátka z Hané? Podívejte se do skleníků

Automaty i jinde?

Pokud si novinka najde své zákazníky a prodej plodiny touto cestou bude pro pěstitele ekonomicky zajímavý, rádi by automaty rozšířili i do měst v okolí. „Ale je to ještě předčasná úvaha,“ dodala Sedlářová.

V Haňovicích právě v těchto dnech zahajují novou sklizeň hydroponicky pěstovaných rajčat. Denně jich odtud putuje na tuzemských trh kolem dvou tun.

Dva moderní skleníky zabírající plochu bezmála tři hektary zprovoznilo družstvo na podzim 2016.