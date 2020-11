Do Bečvy unikl jedovatý kyanid 20. září a policii se ani po více než padesáti dnech nepodařilo dopadnout viníka. V Bečvě uhynuly na čtyřicet kilometrů dlouhém úseku desítky tun ryb a stala se z ní mrtvá řeka.

Emoce v posledních dnech rozvířil výrok předsedy vlády Andreje Babiše (ANO). Ten v reakci na interpelaci poslance a starosty Uherského Hradiště Stanislava Blahy (ODS), který se zajímal o výsledky šetření ekologické havárie, navrhl, že by si měl nechat změřit IQ.

Konkrétní odpovědi, jak postupují úřady, a zda jsou policisté na stopě viníkovi havárie, se ale poslanec nedočkal. Znalec, který má vyhodnotit vzorky, má podle premiéra covid.

„Takové zlehčování opravdu není na místě a zdá se, že je pan premiér opravdu zahnán do kouta, když nemá lepší odpověď, než takovou, která má dehonestovat,“ komentovala to nová místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová.

Odkryjte to, co je zbytečně utajováno

Ta už se obrátila na kompetentní orgány se žádostí o poskytnutí informací, jak šetření dál pokračuje.

„Budu mít řadu jednání, abychom odkryli to, co je zbytečně utajováno. Nemůžeme vstupovat do řízení policie, ale postup úřadů bezpochyby není předmětem žádného tajemství. Je důležité, aby se podobná havárie neopakovala a nevznikly stejné nedostatky, jakých jsme byli v poslední době svědky,“ zmínila.

Cestou je i podle ní i změna legislativy.

„Pokud vodní zákon říká, že se v případě ekologické havárie postupuje v uvozovkách přiměřeně a tak, jako v případě povodní, je jasné, že to budí řadu nejasností - je to totiž jako ze známé pohádky Byl jednou jeden král, kdy bylo také všeho přiměřeně. Úřady musí mít míru jednoznačné jistoty, aby se věci nezopakovaly,“ konstatovala.