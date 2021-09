Oprava bašt potrvá do konce října. Náklady na rekonstrukci vyjdou na bezmála milion korun.

„Vstup do Zámecké zahrady bude otevřen, terasa Zámeckého klubu však bude mít od 20. září omezený provoz. Opravy potrvají do konce října a budou stát necelý milion korun,“ informoval mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Opravy už probíhají na baště blíže Zámeckému hotelu, od 20. září budou práce pokračovat i na baště poblíž vstupu do Zámecké zahrady a do Zámeckého klubu.

Střechy bašty na městských hradbách u zámku jsou již několik let ve špatném technickém stavu. Město Hranice tak nyní přistoupilo k jejich rekonstrukci. Kvůli stavebním pracím bude ke konci září omezen provoz terasy Zámeckého klubu.

