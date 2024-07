Brány festivalu se otevřely už v 16 hodin a hned od prvních minut se také začali do areálu v Dolních Vítkovicích trousit první návštěvníci.

S přibývajícími hodinami se zvedala návštěvnost i nálada v areálu. Pestrá směsice hudebníků zahrála na několika pódiích, divákům se představili Nefarious, Millbrook, Kanine, Lexurus, Nox Vahn, Ben Kim Enamour, Raffa FL, Roger Sanchez a hromada dalších interpretů elektronické hudby.

Obrovskému zájmu se těšil Lost Frequencies. Třicetiletý deephouseový a tropicalhouseový diskžokej se v žebříčku DJ Mag pravidelně umisťuje do top 100 a jeho hity bourají hitparády po celém světě. Často mají stamilióny streamů a třeba skladba ‚Where Are You Now‘ má dokonce miliardu zhlédnutí.

Festival pokračuje až do soboty, celkem vystoupí přes 500 umělců všemožných žánrů taneční hudby.