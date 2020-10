Podle informací serveru Povodí Moravy hodinu před čtvrtečním polednem klesla Bečva v Hranicích na 3,5 metru.

Řeka Bečva na Hranicku kulminovala ve středu v 15 hodin na 451 centimetrech. Už dopoledne se vylila na pravém břehu v lázních Teplice nad Bečvou a zaplavila zahrádkářskou kolonii nedaleko Cyklostezky Bečva.

Kvůli probíhající rekonstrukci hranického jezu hrozilo ve středu zatopení hřiště SK Hranice a Plovárny. Černý scénář se naštěstí nenaplnil. Po 16. hodina začala hladina Bečvy klesat.

Hranicko ve středu potrápily i menší toky. V obci Polom se rozvodnil místní tok Luha, který ohrožoval deset rodinných domů.

„V Miloticích nad Bečvou jsme zachránili ze střechy zatopeného automobilu tři osoby. Vůz jsme poté z vody vyprostili,“ doplnila ve středu večer krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Bečva se tak nějak už tradičně nevyhnula obci Ústí. Už v úterý večer vyklízeli zázemí na místním fotbalovém hřišti, kde se Bečva pravidelně rozlévá.

„Vyklízeli jsme sportovní areál, kiosek na hřišti, šatny sokola a také suterén hospůdky U Čápa. Obytná část obce zasažená není, ale od zatopení sklepů dělí dva rodinné domy jen několik centimetrů. Rozliv vody do krajiny je ale obrovský, a to nám pomáhá,“ řekl ve středu po poledni starosta Ústí Libor Vykopal.

Odpoledne Bečva kulminovala a voda začala pomalu opadávat. Hned ve čtvrtek ráno se místní pustili do úklidu. Podle slov starosty to po dlouhé době bylo největší rozvodnění Bečvy za posledních několik let.

„Voda už hodně opadla a zůstalo po ní jen hodně bláta. Naštěstí byly zatopené jen dva sklepní prostory asi tak pět centimetrů. Od rána máme brigádu a uklízíme sportovní areál, šatny, sociální zázemí, dětské hřiště, suterén hospůdky a uklidíme i krajskou silnici,“ vyjmenoval ve čtvrtek před polednem starosta Ústí Libor Vykopal.