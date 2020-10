Na místě zasahují hasiči a uniklá látka bude podrobena analýze.

„Do Bečvy u Valašského Meziříčí opět unikla neznámá látka. Proto důrazně nedoporučujeme vstup do řeky ani koupání zvířat ani odběr vody,“ informoval tiskový mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Informaci o neznámé látce v Bečvě zveřejnilo v úterý odpoledne město Valašské Meziříčí na svém facebookovém profilu.

„Na základě rozhodnutí velitele zásahu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje z úterý 27. října důrazně nedoporučujeme veřejnosti až do odvolání vstup do řeky Bečvy od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky,“ stojí v prohlášení

K úniku došlo v místní části Juřinka a to z výpusti pod mostem na pravém břehu řeky, která vede z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm.

Ze stejného místa se přitom 20. září do řeky pravděpodobně rozšířil smrtící kyanid, který vyhubil zhruba dvacet tun ryb.

„Na místě zasahuje Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, který zde také provedl odběr vzorků. Na základě spolupráce s vodoprávním úřadem při odboru životního prostředí města Valašské Meziříčí byla o této události informována Policie ČR a správce toku, kterým je Povodí Moravy,“ uvedlo dále město Valašské Meziříčí.