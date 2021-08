Vedle Resta s Dj Herbym a Michajlova se představili taky Dj Lucky Boy, Madface a Dj Docky. Elektro-rapový line-up do Zámecké zahrady nakonec přilákal bezmála 600 diváků.

Díky dobrému prodeji lístků a výnosům z prodeje občerstvení se organizátorům podařilo naplnit cíl, se kterým událost pořádali, a sice zafinancovat dětem z Dětského domova Hranice taneční tábor.

„Po veškerém zúčtování se finální částka vyšplhala na 52 576 korun. Tuto částku si převzal Dětský domov Hranice a všichni jsou vám nesmírně vděční,“ obrátila se na návštěvníky koncertu v děkovném videu členka organizačního týmu Aneta Czerweková.

S ohledem na úspěch akce již pořadatelé začali plánovat další a ještě ambicióznější ročník. O tom na jaký dobročinný projekt poputuje výtěžek benefice příště se teprve rozhodne, už teď ale známe datum konání.

„Rozhodli jsme se, že to uděláme rovnou dvoudenní a to v termínu 29.- 30. července. Byli bychom zároveň moc rádi za zpětnou vazbu. Co se návštěvníkům líbilo a nelíbilo, co bychom mohli zlepšit a zároveň přivítáme návrhy, pro koho příští benefici uspořádat,“ připojil se druhý z organizátorů Tomáš Plesník.

Ten společně s Anetou Czerwekovou a Danielem Vozákem založil pro účely benefice pořadatelskou organizaci WAY Production. „Hlavním úkolem je oživit kulturní dění v Hranicích a zároveň přispět na dobrou věc, protože vždy existuje cesta, jak kulturní akci obohatit a transparentně dostat prostředky k tomu, kdo je opravdu ocení,“ vysvětlil Daniel Vozák.

O své tipy komu pomoci, případně jaké hudební hosty pozvat na příští ročník, se můžete s organizátory podělit na facebookovém profilu WAY Production. (kra)