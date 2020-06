Na pátečním koncertě zahraje RK Band a Swing Tandem. Na improvizovaném pódiu terasy Aquaria se vystřídají hraniční hudebníci Radek Kňura, Martin Foltýnek, Bronislav Ludmila, Vašek Voldán, Dáša Čočková, Alena Sábová a Barbora Panáčková.

Přidá se i Jaroslav Wykrent

Významným hostem bude známý přerovský hudební skladatel, textař a hudebník Jaroslav Wykrent. Benefičním koncertem bude provázet ostřílený moderátor Petr Novák. Všichni vystupující zahrají a zazpívají bez nároku na honorář. Patronem Benefičního koncertu je starosta města Hranice Jiří Kudláček.

Vstup na koncert je zdarma, návštěvníci ale budou moct přispět finančním darem v dobrovolné výši. Výtěžek pak bude rozdělen komisí, kterou určí starosta města Hranice Jiří Kudláček, a to hrdinům z první linie z řad pracovníků, kteří poskytují sociální a zdravotní péči v Hranicích.

„Jsme nesmírně šťastni, že se tato akce koná. Pro všechny vystupující, kteří zahrají a zazpívají zcela zdarma, je to velká čest, že mohou poděkovat všem, kteří stáli v nouzovém stavu v první linii tím, co umí nejlépe, a to hudbou. Všichni si to zaslouží a neměli bysme na ně zapomenout. Věřím, že řada lidí i přispěje finančním darem,“ vyjádřil uznale hranický muzikant Bronislav Ludmila.

Prodavačky, šičky roušek i piloti

Benefiční koncert tak bude velkým poděkováním za práci všem prodavačkám, lékárnicím, zdravotníkům, pečovatelkám a ošetřovatelkám z Domova seniorů a z Domu s pečovatelskou službou, pracovníkům Charity Hranice, učitelkám, záchranným složkám - hasiči, policie, záchranáři, všem, kteří nezištně, dobrovolně a obětavě pomáhali druhým – šili, rozdávali a rozváželi roušky na místa, kde byly potřeba, všem, kteří nakupovali seniorům, hranickým pilotům, kteří rozváželi zdravotnický materiál po celé České republice, také všem skautům, kteří dobrovolně rozdávali dezinfekci a roušky všem potřebným.

Do spolupořádání se bez zaváhání zapojila restaurace Aquarium café & bar, na jejíž terase se koncert uskuteční.

„Velice rádi se do této akce zapojíme. To období bylo těžké pro všechny, bylo to pro všechny úplně nová zkušenost. Myslím si, že k nám se tato barová hudba přesně hodí, a velmi rádi tento benefiční koncert podpoříme,“ řekl šéf restaurace Aquarium café & bar Marek Langer.

Koncert částečně omezí průjezd náměstím

Kvůli Benefičnímu koncertu, který se koná v pátek 26. června od 16 hodin na terase restaurace Aquarium café & bar na Masarykově náměstí v Hranicích, bude od 14 do 18 hodin částečně omezen průjezd horní části náměstí.



Z Masarykova náměstí budou moct řidiči projet pouze do Zámeckou ulicí. Silnice mezi prodejnou potravin a Aquariem café & barem bude uzavřena. Přístup pro zásobování bude zajištěn na obou stranách náměstí.



„V horní části Masarykova náměstí dojde k drobnému omezení dopravy, které neovlivní zásobování,“ uvedl velitel Městské policie Hranice Miroslav Mann. (mat)