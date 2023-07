„Hosté u nás platí kartou snad už dvacet let. Jsou na to zvyklí a tuto službu jim samozřejmě budeme nabízet dál. Až 75 procent plateb dnes probíhá bezhotovostně. Nedovedu si představit, že bychom karty vůbec nebrali nebo je najednou přestali brát. Všichni dnes platíme kartou a doba spěje k tomu, že časem budeme všude platit bezhotovostně,“ sdělil provozovatel vyhledávaných olomouckých podniků František Lorenc.

„Nikde to napsáno neměli, obsluha nám to při objednávce neřekla a tak jsme s tím předem nepočítali. Jeden z nás pak musel zůstat a druhý uprostřed noci hledal bankomat a spěchal zaplatit útratu hotově. Od té doby jsme tam nebyli. Jinde se mi stalo, že jsem mohl kartou platit jen při útratě nad dvě stě korun, protože se jim to při nižší částce nevyplatí. Už chodím jen do podniků, kde karty přijímají a nemají vůči hostům žádná omezení,“ popsal Olomoučan s tím, že jeho vrstevníci všude platí kartou a hotovost u sebe nosí jenom minimální.

Zároveň upozornil na to, že malé vesnické hospůdky nebo třeba sezonní stánky s občerstvením jsou v odlišné situaci. „Pokud si někdo na dobu dvou měsíců otevře stánek na koupališti nebo v kempu a nepřijímá karty, neznamená to přece, že snad krátí daně. Lidé často vůbec neví, že tito podnikatelé jednou za rok zaplatí daňový paušál,“ poznamenal František Lorenc.

U Červeného volka na Dolním náměstí mají zákazníci ve způsobu platby také na výběr a dál to tak zůstane. „Pokud bychom neumožnili lidem platbu kartou, tak to pro nás v dnešní době bude handicap. Část hostů u sebe běžně nemá žádnou hotovost a právě o ně bychom pak přišli. Samozřejmě jsou s tím spojené poplatky bankám, s tím už se ale musíme vypořádat. Přijímáme také stravenky, stravenkové karty i platby takzvaným QR kódem,“ vyjmenoval provozovatel Jiří Šmoldas.

Hotovost, karty platební i stravenkové přijímají v Café Restaurantu Caesar a mnoho tamních hostů je upřednostňuje. „Karty samozřejmě bereme, nemáme s tím problém. Velké procento hostů platí platební kartou nebo stravenkovou kartou. Vadí mi jen relativně vysoké poplatky bankám. Restauratéři hradí poplatek za každou transakci a ještě odvádějí procenta bance podle výše tržeb. Ročně jim to pak může udělat poměrně velké částky,“ konstatoval manažer Miroslav Schubert.

Podniků, kde není problém platit kartou přibývá i mimo centrum Olomouce. Například v hostinci Na hřišti ve Slavoníně. „Od té doby, co jsme vybudovali kuchyň a začali vařit obědy, což je asi šest let, jsem začal přijímat platby kartou. Zákazníci mě k tomu doslova sami donutili, vyžadovali platby kartou, zejména za obědy. Bereme také stravenkové karty, spousta lidí teď platí mobilem. Bezhotovostní platby jsou pro ně pohodlné, využívá je víc jak polovina hostů. Terminál už máme nejen v restauraci, ale také u udírny a grilu na letní zahrádce, takže lidé u nás mohou i za jednu grilovanou makrelu zaplatit kartou,“ poznamenal Pavel Zacpal.

Naopak v grill baru U Travise zákazníci už delší dobu zaplatí jen hotově. V minulosti ale majitel Robert Trávníček platby kartou přijímal.

„Postupem času se ukázalo, že je lepší karty nebrat a to nejen kvůli poplatkům, které si za to vyžádá banka. Naši dodavatelé upřednostňují platby za zboží v hotovosti. Zákazníky samozřejmě na vše upozorňujeme předem, nemají s tím problém. Pokud se stane, že to někdo přehlédne, zaplatí nám útratu přímo na účet, jen to zkontrolujeme v mobilu. Stává se to ale výjimečně,“ popsal Robert Trávníček.