Je vášnivý motorkář, ctí značku Harley-Davidson, o které tvrdí, že má duši. Je členem klubu Harley Owners Group Ostrava, divize Hranice. Už 14 let pořádá se svými kamarády v Hranicích oblíbenou Motomši, kterou každoročně navštíví stovky lidí. Řeč je o Jiřím Richterovi, který je také sběratelem historických vozidel a motocyklů.

Výstava historických automobilů ze sbírky Jiřího Richtera (na snímku) ve dvoraně zámku v Hranicích. | Foto: Jiří Necid

Právě v těchto dnech se ve dvoraně hranického zámku koná přehlídka historických motorových vozidel z jeho sbírky. Nejcennější z vystavovaných automobilů je unikátní Pragovka z roku 1928. Zachovalo se jich pouze deset tipů na světe. „Detailní renovace mi trvala pět let. To bylo 8 tisíc hodin práce. Opravoval jsem ji ve dne v noci, celé dny. Kompletně jsem ji rozebral,“ říká v rozhovoru hranický rodák Jiří Richter.

Sbírat historické automobily a motocykly není úplně tradiční koníček. Jak a kdy to všechno začalo?

Motorky mě bavily snad odjakživa. Od 15 let jsem jezdil motokros, vyučil jsem se automechanikem a pak jsem si dálkově při práci udělal automobilní školu. Po svatbě jsem měl s motokrosem utrum, ale celý život mě to táhlo, pořád jsem spravoval motorky i auta. Historická vozidla opravuji od svých 20 let, ale posledních třicet let jim věnuji veškerý volný čas.

Prvního veterána jsem si pořídil před 30 lety, pak první motocykl a už jsem to potom postupně renovoval. Všechno, co mám, jsem měl do posledního šroubku rozdělané. Všechny vozy i motorky v mé sbírce jsou funkční, jako by zrovna vyjely z továrny.

Co všechno zahrnuje vaše sbírka?

Vedle tří motocyklů Harley-Davidson mám dvanáct předválečných motocyklů od roku výroby 1903 až 1945. Pak tři automobily, a to Ford T z roku 1924, Tatra 12 z roku 1930 a šestiválcovou Pragu z roku 1928. Je to velmi vzácný kousek. Původně se myslelo, že se jich zachovalo jen devět, ale pak se další objevila v Hamburku. Získal jsem ji prakticky v původním stavu. Motor má tlakové mazání, brzdy mají posilovač a vevnitř kůže. Zachovalo se jich jen deset tipů na světe.

Výstava historických automobilů ze sbírky Jiřího Richtera ve dvoraně zámku v Hranicích.Zdroj: Jiří NecidPrávě této unikátní Pragovce je věnovaná vaše výstava historických motorových vozidel ve dvoraně zámku v Hranicích.

Ano. Detailní renovace mi trvala pět roků. To bylo 8000 hodin práce a taky hodně peněz. Opravoval jsem ji ve dne v noci, celé dny. Kompletně jsem ji rozebral. S náhradními díly to není jednoduché, naše auta z té doby jsou všechno vlastně ručně dělané výrobky. Každé je trochu jiné, i kdybyste sehnali náhradní díl, z jiného auta stejného typu, stejně nemusí pasovat. Takže spousta věcí se vyráběla znova. Ale hodně mi pomáhaly moderní technologie. Například tato Pragovka měla prasklý blok motoru, museli jsme udělat nový a ten jsme dělali na 3D tiskárně.

Když jsem skončil s její renovací, napadlo mě, že ji předvedu všem kamarádům. A tak jsme se s městem domluvili na výstavě. Na vernisáž přišlo asi 150 lidí. To mě ohromně potěšilo. Velice si vážím města za tuto možnost i děkana a faráře hranického děkanátu R. D. Františka Dostála, který se vernisáže zúčastnil.

Zdroj: DENÍK/Liba Mátlová

Jste vášnivý motorkář. Kolik strojů jste během svého života vystřídal a na kterém jezdíte nejraději?

Jsem věrný značce Harley-Davidson. Celý život mám k této značce úctu, má duši. Je to nejstarší továrna, která stále vyrábí motorky. V roce 1903 vyrobili první motorku, letos slaví výročí 120 let. S kamarády právě odjíždíme na celosvětový sraz této značky do maďarské Budapešti.

Jinak nejraději jezdím na Electra Glide. To je největší a nejdražší motorka, kterou Harley-Davidson vyrábí. Je uzpůsobena na dálkové jízdy. Projezdil jsem na ní Evropu i USA. Byl jsem i s přáteli na srazu motorkářů v Petrohradu, to ale ještě než byla válka. Moje dovolené jsou nyní na motorce, renovace Pragovky mi zabrala pět let a to jsem nikde nebyl. (smích)

Kolik času vám tento koníček zabírá času?

Spoustu. Veškerý svůj volný čas věnuji na půl veteránům a klubu Harley-Davidson Ostrava.

Co na tento koníček říká vaše rodina?

Rodina si na to zvykla. (smích)

Už máte pokračovatele?

Pokračovatele mám, rovnou šest - pět vnuček a vnuka. Všechny to zajímá, byť jsou holky v převaze, tak se hodně ptají co a jak a všichni mi moc rádi pomáhají.

Výstava historických motorových vozidel potrvá ve dvoraně zámku v Hranicích do 28. června. Poté na tuto expozici volně naváže 30. června výstava historických motocyklů, rovněž ze sbírky Jiřího Richtera. Výstava potrvá do konce srpna 2023.