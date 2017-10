Cenu města obdrží Jaroslav Sedláček a Bronislav Ludmila

O udělení Ceny města rozhodlo zastupitelstvo na svém jednání 12. října. Ocenění dostane hudebník, pedagog a kulturní činovník Bronislav Ludmila a také Jaroslav Sedláček, který se angažoval nejen v oblasti rozvoje města, ale i ve sportu. Slavnostní předání proběhne ve středu 15. listopadu od 16 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu.

Bronislav Ludmila je dlouholetým organizátorem kulturních akcí v Hranicích, v sedmdesátých letech minulého století působil jako vedoucí Jednotného klubu pracujících a v posledních letech se angažoval jako dramaturg Evropských jazzových dnů.



„Právě jeho zásluhou se podařilo na začátku osmdesátých let za pomoci Jiřího Klimeše znovu oživit sborový zpěv v Hranicích. Podporoval různé výstavní projekty a vytvářel podmínky pro různá amatérská seskupení a kroužky,“ informoval mluvčí města Petr Bakovský. Kromě toho stál u založení střediska výchovné péče a dlouhá léta byl jeho vedoucím. Tak je muzikantem, který působil v mnoha formacích.



Dalším vyznamenaným bude Jaroslav Sedláček, který se letos dožil osmdesáti let. Od svých mladých let působil aktivně v rozvoji sportu a tělovýchovy v Hranicích. Nejdříve jako sportovec, poté jako dlouholetý předseda TJ Sigma Hranice, kterým je i dnes.



„Postaral se o výstavbu nových objektů TJ Sigma, zejména prostor pro rekondiční pobyty mladých sportovců. Zajistil i opravu současného sídla TJ Sigma na Masarykově náměstí,“ sdělil Petr Bakovský.

Jaroslav Sedláček, jako dřívější ředitel lázní Teplice nad Bečvou, stál i v čele velké modernizace sanatorií Bečva, Janáček a Moravan. Dále přispěl k výstavbě sídliště na ulici Jižní nebo bytový dům pod Cementářským sídlištěm.

Dříve ocenění občané

„Cena města se uděluje jako ocenění autorům významných děl, objevů a vědeckých prací nebo osob a kolektivů, kteří podali mimořádný výkon, dosáhli významných úspěchů nebo vykonali ocenění hodné skutky a oni sami, nebo předmět ocenění, mají vztah k městu,“ vysvětlil podstatu ocenění mluvčí města. Kromě samotného ocenění v podobě pamětního listu a plakety, dostanou ocenění i odměnu ve výši deseti tisíc korun.



V minulých letech dostali ocenění například Petr Cepický, nebo kolektiv České speleologické společnosti ZO 7-02 Hranický kras v zastoupení předsedou Michalem Gubou, Krysztofem Starnawskim a Bartlomiejem Gryndou. Oceněn byl in memoriam i Jiří Necid nebo Magdaléna Gladišová.