V olomouckém podniku Original Restaurant Drápal stojí půllitr plzeňského piva z tanku 54 korun.

Boj s rostoucími náklady

„Prazdroj zvýšil cenu koncem března o dvě koruny, na to už jsme, bohužel, museli zareagovat. Sami se s neustále rostoucími náklady pereme také, ale cenu za půllitr zatím necháme na této úrovni,“ vzkázal provozovatel podniku František Lorenc.

Navzdory vyšší ceně se podle něj výraznější pokles zájmu o plzeňské ze strany hostů neprojevil.

„Zásadní rozdíl ani po tomto zdražení nevidíme. Když už se lidé přijdou posedět u dobrého piva, tak korunu nebo dvě na jednom půllitru tolik neřeší,“ poznamenal František Lorenc.

S rostoucími náklady za energie sváděl několik měsíců boj pivovar Tvarg ve Velké Bystřici na Olomoucku. Od května se už ale zvýšení cen čepovaného piva v tamní pivovarské hospůdce nevyhnul. Půl litru ležáku už nestojí 42 korun, ale o dvě koruny víc.

Zákazníci mají pochopení

„Reagujeme na neustále rostoucí ceny vstupů. Vůbec největší problém jsou energie, u surovin to zatím není tak markantní. Snažili jsme se co nejdéle držet ceny a zvedli jsme je, jak nejpozději to šlo. První zdražení energií přišlo už na podzim, během celé zimy jsme se snažili ceny pro hospody nezvyšovat, abychom je v těžké době podrželi a prakticky až do jara tak navýšení energií šlo na náš vrub. Teď už jsme ale ceny piva upravit museli,“ popsal ředitel David Kapsia s tím, že hosté mají pro tento krok většinou pochopení.

„Velká část zákazníků to chápe, mnozí z nich komentují neustále rostoucí ceny potravin. Snažíme se u čepovaného piva držet rozumnou cenu, aby se lidé vrátili zpátky do hospod. Aby přestali pít v garážích lahváče a zašli posedět na čepované do hospůdky,“ dodal David Kapsia.

První letošní zvýšení cen točeného piva už mají za sebou v podniku Pivárium Hlavák v Prostějově. Od ledna letošního roku se tam ceny za půllitr zvýšily rovněž o jednu až dvě koruny.

Zdražení návštěvnost neovlivnilo

„Příjemně nás překvapilo, že se to na celkové návštěvnosti nijak zvlášť neprojevilo. To covid měl v tomto ohledu mnohem horší dopad. Teď už zdražovat určitě nebudeme, koncem května kvůli rekonstrukci zavíráme a v novém otevřeme v září. Uvidíme, kam se ceny za tu dobu dostanou,“ uvažuje spolumajitel podniku Kamil Pán.

Od začátku května si za pivo připlácejí také hosté pivnice Mlýn v Přerově.

„Nedá se, bohužel, nic dělat, museli jsme ceny o korunu zvednout. Pokud někdy zdražujeme pivo, tak až potom, co to udělají pivovary. Dříve zvedali cenu o 50 haléřů na litr, poslední dobou je to ale koruna na půllitru,“ popsala provozní Jitka Bajgarová.

Za čepované pivo dají hosté ve Mlýně 30 až 34 korun.

„Štamgasti to naštěstí chápou. V poslední době se nás už sami vyptávali, od kdy a o kolik budeme zdražovat,“ poznamenala Jitka Bajgarová.