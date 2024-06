Obyvatelé Černotína, ale i dalších obcí na Hranicku se vzpamatovávají z bleskových záplav, které proměnily ve středu večer ulice v jednu velkou řeku. Následkem přívalových dešťů se jen v Černotíně ocitly pod vodou na čtyři desítky domů. Hasiči ale zasahovali i v okolních obcích - Opatovicích, Skaličce, Hustopečích nad Bečvou nebo Polomi. Vyjíždělo se také do Hranic a Lipníku nad Bečvou.

Hasiči se potýkali s následky silných bouřek na Hranicku | Foto: SDH Opatovice

„Bouřka začala v osm večer a to nejhorší se odehrálo do desíti. V jedenáct v noci už byl Hluzovský potok, který se vylil do ulic, zpátky v korytě. Měl jsem v roce 2009 při bleskových záplavách vodu v domě, takže si ty události před patnácti lety pamatuji velmi dobře,“ líčí starosta Černotína Michal Vacek. Na rozdíl od bleskových záplav v roce 2009 ale naštěstí nikdo nepřišel o život.

„V obci máme zasažených asi čtyřicet domů - v Černotíně, ale i Hluzově. Dnes nás čeká úklid vesnice, majitelé domů sčítají ztráty. Někteří přišli o slepice a jinou drůbež,“ doplnil. Podobná situace byla i v jiných obcích na Hranicku - například ve Skaličce hasiči odčerpávali vodu až do pozdních nočních hodin.

„Voda tekla celou dědinou, kromě zatopených sklepů máme i poničené komunikace a škody jsou i na obecním majetku. Hasiči čerpali vodu tak do jedné v noci. Nejhorší to bylo samozřejmě pro majitele domů, kteří měli ve sklepech plno věcí - kotle a pračky, takže škody jsou velké,“ líčí starostka Skaličky Petra Kočnarová.

Podle ní bylo jen ve Skaličce zasaženo asi třicet domů. „Rozbahněná voda tekla z polí, ale potok na spodním kopci byl také rozvodněný. Monitorujeme situaci i dnes a hasiči budou terén objíždět. Vyhlásíme rozhlasem, aby se přihlásili lidé, kteří chtějí ještě odčerpat vodu,“ dodává starostka.

Podle krajského mluvčího hasičů Radka Buryánka byla nejhorší situace v Černotíně, Skaličce, Bělotíně, Hustopečích nad Bečvou, Polomi a Opatovicích. „Splavené bahno z polí se dostalo do ulic, takže byly komunikace zanesené. Vítr, který s tím šel, navíc lámal stromy. Zásahů jsme měli ale více - v Hranicích a Lipníku nad Bečvou, ale i na Veselíčku. Na budově obecního úřadu v Lazníčkách jsme řešili poničenou střechu,“ popsal Buryánek.