Slavnostní okamžik zažili ve čtvrtek dopoledne obyvatelé Ústí a Černotína na Hranicku. Veřejnosti se poprvé oficiálně otevřela nově zbudovaná lávka pro cyklisty a pěší, která je součástí cyklostezky Bečva a propojuje Hanou s Valachy. Stavba nového mostu přišla na 106 milionů korun a pro cyklisty je zásadní - díky novému přemostění se vyhnou riskantní jízdě po silnici první třídy ve směru od Hranic na Valašské Meziříčí.

Slavnostní otevření nově zbudované lávky pro cyklisty a pěší, která je součástí cyklostezky Bečva mezi Černotínem a Ústím na Hranicku | Foto: Obec Černotín, se souhlasem

Na slavnostním otevření nechyběli zástupci Olomouckého a Zlínského kraje. Kromě olomouckého hejtmana Josefa Suchánka a jeho náměstka Michala Záchy dorazil i senátor Jiří Čunek. Starosta Ústí Libor Vykopal považuje stavbu, kterou zastřešuje Mikroregion Hranicko, za významnou.

„Dnešní den je mimořádný pro Ústí i Černotín, protože díky propojení cyklostezky Bečva budou mít k sobě obě obce blíže. Děti z Černotína k nám chodí na fotbal, takže lávka propojila i fotbalové kluby,“ pochvaluje si starosta obce. Ten už podle svých slov novou lávku na kole otestoval. „V úterý jsme kolaudovali a už včera jsme dětem ze školy povolili projet přes lávku do Drahotuší. Já jsem po ní poprvé jel včera,“ dodal starosta.

Lávku, která bezpečně propojí Ústí a Černotín, prověřila zatěžovací zkouška

Už ve čtvrtek, kdy se cyklostezka otevřela, po ní projelo asi pět set lidí a nápor byl na trase až do večerních hodin. „Vnímám to pozitivně, pro náš region je to zásadní. Pro celou cyklostezku Bečva je důležité, že se nyní Hranicím otevře bezpečná možnost napojení na Valašské Meziříčí. Určitě to tedy zpopularizuje náš region,“ zmínil starosta Černotína Michal Vacek.

Most propojuje úseky cyklostezky Bečva a je spojnicí mezi Olomouckým a Zlínským krajem. „Už teď je tady spousta cyklistů - a nyní budou moci konečně projíždět bezpečně,“ dodal.

Stavba cyklostezky přišla na 106 milionů korun. „Z toho přispěl částkou 60 milionů Státní fond dopravní infrastruktury, 6 milionů přispělo město Hranice, 12,5 milionu korun poskytl Olomoucký kraj. Zbývající náklady řešily společně obce Černotín a Ústí,“ doplnil Michal Vacek.

Zprovoznění nové lávky předcházela v květnu zatěžovací zkouška, kterou provedlo sedm nákladních aut. „Lávka se skládá ze 46 betonových segmentů, které jsou zavěšeny na ocelových táhlech, a ta jsou upevněna na dvou ocelových lanech. Lana jsou vynášena dvěma pylony ve tvaru V a následně ukotvena do betonových opěr. Délka mostu je 140 metrů, šířka komunikace pro pěší a cyklisty 3,5 metru. Výška pylonů je 20 metrů,“ přiblížil parametry Miroslav Konečný, stavbyvedoucí firmy KKS Zlín. Investorem stavby je Mikroregion Hranicko. (pu, dar)