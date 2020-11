Jak zvládáte nelehkou situaci, ve které se kvůli obrovskému náporu covid-pozitivních pacientů ocitly všechny nemocnice v zemi?

V současné době je u nás hospitalizovaných jednatřicet nemocných s koronavirem, z toho jich pět leží na jednotce intenzivní péče a tři jsou na umělé plicní ventilaci. Na standardních lůžkách je šestadvacet lidí. Covidoví pacienti tvoří dvacet procent z celkového počtu těch, o které se nyní staráme. Podobně jako v jiných zdravotnických zařízeních se i u nás reprofilizovala lůžka a využili jsme kapacity jiných oddělení pro nemocné s covidem-19. Pro nakažené koronavirem máme v tuto chvíli volnou kapacitu asi deseti lůžek.

Jaká je prognóza zdravotního stavu těch, kteří jsou u vás hospitalizováni?

Na standardních lůžkách předpokládáme vyléčení, na jednotce intenzivní péče je ale prognózu těžké predikovat. Pokud je nemocný na umělé plicní ventilaci, šance na uzdravení jsou o něco menší. Na nemoci nás překvapuje poměrně častý rozpor mezi klinickým obrazem a nálezem na rentgenu. Někdo má na standardním rentgenu prakticky neviditelný nález a na CT vyšetření pak vidíme zánět plic. Teprve budoucnost ukáže, jak v diagnostice postupovat.

Vyžádal si už stav některého z pacientů lék remdesivir, u kterého se prokázalo, že pomáhá?

Máme u nás i pacienty na remdesiviru. Předpis tohoto léku má ale svá přesná pravidla. Když jsou indikační kritéria splněna, je tento lék dostupný. Dostupnost v těch potřebných případech tedy je.

Každý týden se účastníte jednání krizového štábu za účasti ředitelů všech nemocnic v kraji. Jak hodnotíte spolupráci s ostatními zdravotnickými zařízeními?

Z posledního jednání vyplynulo, že kapacity akutních lůžek i následné péče v kraji jsou dostačující a kritická situace není v žádné nemocnici. Ani my tedy nemusíme aktivovat další rezervy pro pacienty s covidem-19. Spolupráce s ostatními nemocnicemi je výborná a neznám kraj, který by takto dobře fungoval. Navzájem si předáváme pacienty, ale sofistikovaně a podle toho, jakou péči vyžaduje jejich zdravotní stav. Někteří jdou na specializovanou operaci, jiní se vracejí po zákroku. Spolupráce tedy funguje v souladu s tím, co pacient zrovna potřebuje. Protože se jednání každý týden účastní i zástupci hygieny a záchranky, máme přehled jak o odběrných místech, tak i o kapacitě jednotlivých nemocnic.

Otevření nového oddělení? Za rok, za dva

Většina zdravotnických zařízení zápasí s nedostatkem personálu. Je to i váš problém?

Největší problém nyní cítíme v limitu zdravotnických pracovníků a personálu. Naši zaměstnanci se kromě náročné profese starají o děti, pomáhají jim s úkoly a mají i spoustu jiných povinností. Nasazení našich zdravotníků je obrovské, za což bych jim chtěl poděkovat.

Urychlila koronavirová pandemie plány na znovuobnovení infekčního oddělení v Hranicích? Nebo jste jen nasedli do rozjetého vlaku?

Infekční oddělení má v Hranicích dlouholetou tradici, je tedy na co navázat. Otevřelo se už někdy v padesátých letech minulého století a sloužilo pacientům dlouhá desetiletí. Před časem se však situace změnila a zdálo se, že infekčních chorob ubývá - otevřeno tedy zůstalo jen oddělení v prostějovské nemocnici. Nyní to vypadá, že se lidská populace infekčních onemocnění jen tak nezbaví. I proto bychom rádi oddělení v Hranicích obnovili. Mělo by sloužit jak pro respirační, tak alimentární infekce - staralo by se tedy třeba i o nemocné se salmonelózou. Počítáme s kapacitou 26 lůžek a jednotkou intenzivní péče, vyčleněna budou i lůžka pro covid pozitivní.

Kdy je podle vás reálné, že se oddělení otevře, a jak nákladný je to projekt?

Těžko předjímat, ale přibližně za rok nebo za dva. Máme hotovou studii a připravujeme dokumentaci pro žádost o stavební povolení. Náklady se odhadují na zhruba 60 milionů korun a předpokládáme, že budeme žádat o dotaci z Evropské unie. Už nyní pracujeme v režimu infekčního oddělení a personál je dobře vyškolen - máme i dva lékaře infektology. Tým bychom ale museli ještě doplnit, protože oddělení by pracovalo v nepřetržitém režimu.