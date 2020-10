To, že umí ve své fantazii stvořit nejroztodivnější příběhy, a přitom je poutavě a výpravně popsat, u sebe pozorovala již v dětství.

„Od mala jsem si vymýšlela různé příběhy, třeba když jsem chodila mezi kytičkami, tak jsem jim zpívala a vymýšlela básničky. Také ve škole byly moje slohové práce a veškeré psaní dost rozsáhlé,“ přiznala s úsměvem.

První knihu pro dětské čtenáře Dubínek a Modřínek aneb Malá dobrodružství lesních skřítků vydala Martina Urbanová letos v lednu. „Křtili jsme ji v březnu, těsně před koronou a musím říct, že jsme si to užili,“ zavzpomínala mladá učitelka.

Příběh Dubínka a Modřínka se začal rodit už před dvanácti lety.

„Když měl můj syn dva roky, moc rád poslouchal pohádky. Pohádkových knížek doma moc nebylo, tak mě napadlo, že si pohádky začnu vymýšlet. Nakonec jsem napsala celý příběh,“ pokračovala maminka dnes již čtrnáctiletého syna a desetileté dcery.

Že by ale dobrodružství dvou lesních skřítků proměnila do knižní podoby, ji tenkrát vůbec nenapadlo. Starost o děti, o domácnost, a nakonec také zaměstnání, to zabere mnoho času. Pohádky ale v šuplíku neskončily.

„Když si příběhy četli i mojí synovci a neteře, řekla mi rodina, abych je vydala, že se jim moc líbí. Napsala jsem do nakladatelství Klika, a to mi nechalo zcela volnou ruku. Vytvořila jsem si svoje ilustrace i text, jen jsem musela dopsat pár kapitol, ale nebylo potřeba nic upravovat,“ popsala Martina Urbanová, která je velice ráda, že jí nakladatelství poskytlo takové podmínky.

Přes rok příprav

I přesto trvaly přípravy na tisk jeden rok.

„Všichni mi říkali, že nejjednodušší je knihu napsat a měli pravdu. Dát dohromady ilustrace, text přepsat, domluvit se s , a nakonec předat vše tiskárně, to opravdu trvalo téměř rok,“ poznamenala autorka, jejíž první kniha je určená pro děti jak v mateřských školách, tak i pro malé čtenáře zhruba do osmi let.

Náklady na celobarevnou publikaci Dubínek a Modřínek byly nemalé a autorka je musela zafinancovat sama. Neodradilo jí to. Přes portál Hithit se jí podařilo potřebnou sumu díky mnoha příznivcům získat a knihu vydala. O příběhy dvou lesních skřítků zájem byl, a tak spatří v polovině října světlo světa její druhá publikace Kouzelný pokoj. Křest plánuje na listopad.

„Tento příběh je už pro starší čtenáře, tipuji tak do dvanácti let. Je o dívce Markétě, která se přestěhuje a díky svému novému a kouzelnému pokoji prožívá mnohá dobrodružství,“ prozradila Martina Urbanová.

Zdroj: Youtube

Její knihy si lze zakoupit přes internet nebo na jejím blogu pisuprodeti.cz, kam každou neděli už rok vkládá jednu novou pohádku.

„Mám mnoho ohlasů od rodičů, že pohádky se dětem líbí, ale na čtení jim někdy nezbývá čas a někdy by je dětem pustili raději k poslechu. Tak mě napadlo, že bych teď po roce s psaním pohádek na chvíli skončila a každou pohádku bych mohla postupně namluvit,“ prozradila své budoucí plány spisovatelka.

Psaní dětských příběhů je pro učitelku a mámu dvou dětí nádherným koníčkem. „Chci především dětem přinést radost,“ dodala závěrem Martina Urbanová z Hustopeč nad Bečvou.