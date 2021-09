Postup inspekce se nelíbil také Stanislavu Pernickému, podle něhož je však prvotní a zcela zásadní chyba v tom, že si vůbec někdo dovolí jedovaté látky do řeky vypustit.

„Další velký problém je střet zájmů našeho premiéra (Andreje Babiše). Jestliže je majitelem jedné z firem, kde tato firma může být podezřelou, je otázka, jak se chovají orgány, které by to měly řešit. Jestli tam náhodou nefunguje autocenzura,“ zmínila Odstrčilová.

Odpovědí na úvodní otázku – kde se v souvislosti s havárií na Bečvě stala chyba – našli přítomní hned několik. Podle profesora Holoubka především nebyly v neděli 20. září 2020 bezprostředně po zjištění havárie odebrány povrchové vzorky z vypouštěných odpadních vod mezi silničním mostem u obce Choryně, kde byl úhyn ryb pozorován, a silničním mostem do meziříčské městské části Juřinka.

„Kauza zanechala v mnohých z nás hlubokou jizvu. A také smutek z toho, že úřady, které by měly konat důvěryhodně a profesionálně, tak nekonají. Zejména Česká inspekce životního prostředí. Důvěru nebudí ani postup policie, úlety soudního znalce (Jiřího) Klicpery nebo mlžení ze strany ministra (životního prostředí Richarda) Brabce,“ řekl Husák.

„Příroda se vzpamatovává. Trvá jí to, ale vzpamatovává se,“ uvedl nedělní diskuzi Jan Husák, hlavní organizátor Envirofestu. Vleče se však také hledání viníka ekologické katastrofy a podle Husáka zůstává řada nezodpovězených otázek.

