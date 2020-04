Zajišťuje ji jeden vyškolený tým, který ve čtvrtek systém v Olomouci testoval a nyní jej spouští na ostro.

K trasování pohybu nakaženého, jenž musí dát oficiální souhlas, využije mobilní data od operátora. Na základě nich pak vytvoří „vzpomínkovou mapu“ míst, na kterých se nakažený člověk pohyboval a kde mohl nakazit někoho dalšího.

„V Olomouckém kraji byla ve čtvrtek zahájena testovací fáze. Vyzkoušeli jsme si chytrou karanténu zatím nanečisto. Dnes chceme pokročit do další etapy a zahájit ostrý provoz,“ sdělila v pátek Deníku krajská epidemioložka Růžena Haliřová.

Čtyři telefonisté

Na chytré karanténě spolupracuje se epidemiology tým vyškolených mediků z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně. Jedná se o čtyři studenty, telefonisty v call centru.

Pokud dá nakažený oficiální souhlas hygienické stanici, aby využila informace o poloze jeho mobilního telefonu, zmapují jeho pohyb a kontakty v posledních dnech.

„Mobilní operátor zaznamenává informace o poloze mobilu a operátor call centra chytré karantény si vyžádá souhlas od uživatele mobilu k poskytnutí dat mobilního operátora, aby šlo následně detekovat polohu mobilu a mít přehled o jeho pohybu v rámci elektronických map až čtrnáct dní zpětně,“ vysvětlovala epidemioložka.

Hodnotit průběh chytré karantény, která má v České republice pomoci postupně uvolnit plošné restrikce, chtějí epidemiologové v příštím týdnu, kdy by už měli mít za sebou generování prvních vzpomínkových map.

„Zatím jsme na úplném začátku,“ poznamenala Haliřová v pátek před polednem.

Drtivá většina případů je na Olomoucku

Krajská hygienická stanice v pátek ráno evidovala v Olomouckém kraji 597 pozitivně testovaných na nový typ koronaviru.

Za posledních 24 hodin diagnostikovali v laboratořích šest nových případů. Počet vyléčených se ve čtvrtek zvýšil o pět na 109.

Ministerstvo zdravotnictví ČR eviduje v Olomouckém kraji v souvislosti s nákazou Covid-19 stále osm úmrtí. Od soboty 11.dubna nikdo nezemřel.

Nejvíce potvrzených případů nové koronavirové infekce je na Olomoucku – 465. Následuje Šumpersko se 47 případy a Prostějovsko se 43 pozitivně vyšetřenými. Na Přerovsku laboratoře podchytily 32 infikovaných a v okrese Jeseník je diagnostikováno 10 případů.

Celkově bylo v Olomouckém kraji podle údaje hejtmanství do pátečního rána testováno 7932 osob. Oproti středečnímu večeru počet testů narostl o 520.

Chytrá karanténa



Postup:



Člověk, který se dozví, že se nakazil onemocněním COVID-19, je kontaktován krajskou hygienickou stanicí, aby společně s hygienikem identifikoval co největší počet rizikových kontaktů za posledních 5 dnů.



Když k tomu vydá oficiální souhlas, vytvoří na základě mobilních dat od operátorů krajská hygienická stanice „vzpomínkovou mapu“ míst, na kterých se nakažený pohyboval.



Poté, co si nakažený vzpomene společně s hygienikem na všechny potenciálně ohrožené kontakty, formou speciálně vybudovaného call centra jsou lidé co nejrychleji informováni a izolováni v karanténě.



Následně jsou tito lidé v karanténě po 4-5 dnech navštíveni dvoučlenným odběrovým týmem, který odebere vzorek a zajistí, aby se dostal do laboratoře s volnou kapacitou. Tak aby byl otestovaný člověk v co nejrychlejším možném čase (ideálně do 48 hodin) zpraven o výsledku.



V případě, že je test pozitivní, nový nakažený prochází stejným celým procesem. Samozřejmě za předpokladu jeho oficiálního souhlasu.



Zdroj: MZČR