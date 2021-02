Podle původního plánu měly být nádoby na odpady očipovány do konce minulého roku.

„Čipování však zatím komplikují zpoždění v dodávkách, související s koronavirem a také nepříznivé počasí. Za zpoždění v čipování se omlouváme,“ sdělil mluvčí města Hranice Petr Bakovský.

Čipování popelnic spočívá v tom, že je společnost Ekoltes nechá označit klasickým QR kódem. Právě dodávky těchto kódů jsou však opožděny.

Nejedná se však o jediný problém, který se vyskytl.

„Čipování komplikují i nejasnosti, komu která popelnice patří. Žádáme proto občany o označení popelnic číslem popisným,“ doplnil mluvčí.

Na občany se v této záležitosti obrací také přímo vedení města.

„Prosíme všechny domácnosti, aby nadále chystali v den svozu odpadů všechny své nádoby na směsný komunální odpad na běžné svozové místo. Pevně věříme, že vše již proběhne bez dalších komplikací a do konce května 2021 budeme mít všechny nádoby označené. Velice si vážíme vaší přízně, trpělivosti a součinnosti v celé problematice,“ uvedl starosta Jiří Kudláček.

K čemu to vlastně celé je?

Podrobnou evidencí chce město dopomoci k většímu třídění a snížení množství směsného komunálního odpadu. Právě díky očipovaným popelnicím totiž bude mít přehled o tom, kolik odpadu každá domácnost vyprodukuje.

Ty domácnosti, které více třídí a produkují méně směsného odpadu, by pak radnice mohla motivovat například slevami z poplatků za svoz.

Změn v nakládání s odpadem plánuje město do budoucna více. Důvodem jsou zejména stále přísnější podmínky. Cílem Evropské unie je totiž do roku 2030 zcela omezit skládkování. Hranice se tak musí snažit o to, aby skládkovaného odpadu co nejvíce ubývalo.

Pokud by se to nedařilo mohou dopady pocítit také občané ve svých peněženkách.

„Zavádění postupných a systematických změn v systému odpadového hospodářství města je tak jedinou cestou, jak se vyhnout situaci, kdybychom mohli platit za odpady až čtyřnásobek současné ceny,“ napsal v hranickém zpravodaji starosta.