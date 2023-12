Co znamenají Vánoce pro hranickou spisovatelku Jaroslavu Černou nebo pedagožku a držitelku ceny Učitel roku 2023 Olomouckého kraje Janu Novákovou? Co přejí Hranicích a lidem v novém roce starosta města Daniel Vitonský, sbormistryně Markéta Lásková nebo ředitel Charity Hranice Jana Hegara? To se dozvíte v naší vánoční anketě.

Ilustrační foto. | Foto: Jiří Necid, se souhlasem

1. Co pro vás znamenají Vánoce?

2. Co byste popřáli Hranicím a lidem v novém roce?

Daniel VitonskýZdroj: Archiv politikaDaniel Vitonský,

starosta města Hranice

1. Určitě je to pro mě symbol pohody, klidu a navštěvování příbuzných, kamarádů a známých. Člověk si pak mnohdy uvědomí, jak málo času si na některé lidi udělal během roku, ale o to radostnější a pohodovější je potom posezení a povídání se všemi. A samozřejmě nesmí chybět radost dětí u stromečku a jejich nadšení z dárků.

2. Rok 2023 utekl jako voda, to si ale ostatně říkáme každý rok, a všichni máme teď spousty předsevzetí a velkých plánů v tom novém roce, ale to si taky říkáme každý rok. Myslím, že ale každému z nás se určitě povedlo něco, na co může být pyšný a za co se může pochválit. A já všem lidem přeji, aby až se budou ohlížet za rokem 2024, aby těch pochval bylo spousta, přeji všem velký optimismus, nadšení, hodně štěstí a hlavně zdraví.

Hranická spisovatelka Jaroslava Černá.Zdroj: archiv DeníkuJaroslava Černá, Hranice,

spisovatelka

1. Prožívání a pohled na Vánoce se mění s věkem, časem a okolnostmi. Pro mě jsou klidným a pohodovým časem, koncem roku. Abych se v tomto čase vyhnula moudrým radám odborníků, medvídků, sobů a zelených mužíčků, vypínám u TV reklam zvuk. Experti na Vánoce totiž nejlépe vědí, co dělat, aby byl člověk šťastný, znal ty pravé slevy, nestrádal hlady, a hlavně vědí, že musíme být všichni spolu. A já zase vím, že když během roku a života nejsme v kontaktu, nemáme pro sebe pochopení a čas si o všem povídat, o Vánocích to nedoženeme. A tak věřím, že to pravé kouzlo Vánoc přetrvává v duších dětí. Nikomu nezáří oči od světýlek na stromečku více než nedočkavým dětem, nadšeným z dárků. A radost dětí se pak přenese na rodiče, protože štěstí dětí je dělá stejně šťastné. A v tom je pro mě to kouzlo Vánoc a přeji všem, aby přetrvalo i do všedních dnů v dalším roce a životě.

2. Lidem žijícím v Hranicích a v celé naší krásné zemi přeji, aby nenaslouchali signálům, které vysílá fialová vláda, ale řídili se vlastním rozumem, citem, intuicí a srdcem.

Mým velkým přáním je, aby skončily nesmyslné války ve světě, na Ukrajině a Izraeli, vlivem mocných, chamtivých, velikášských a krutých mužů přestali trpět nevinní lidé, ženy a děti. Ať jsou všichni v bezpečí tak, jako jsme my v Hranicích, Česku a snad i v Evropě.

Jan Hegar, ředitel Charity Hranice.Zdroj: se souhlasem Jana HegaraJan Hegar, Hranice

ředitel Charity Hranice

1. Vánoce jsou svátky pokoje a příležitostí k poděkování a radosti. Poděkování za vše, co od Boha nebo od života dostáváme, a není toho málo, když se dobře zamyslíme. A radosti z toho, že na to vše, co prožíváme, nejsme nikdy sami.

2. Hranicím přeji, aby stále kvetly jako doposud a lidé zde žili spokojeně. Všem lidem pak přeji v novém roce především dobré zdraví, dobré rodinné zázemí, přátele, o které se můžete opřít v nouzi. A také úsměv a humor ať nám nechybí.

Jana Nováková, pedagožka SOŠ Hranice, Učitel roku 2023 Olomouckého kraje.Zdroj: Václav Vomáčka, se souhlasemJana Nováková, Hranice,

pedagožka SOŠ Hranice, Učitel roku 2023 Olomouckého kraje

1.Vánoce jsou pro mě kouzelné svátky, plné vůně vanilky, perníků, punče, světýlek a rodinných tradic. Prvotní shon vystřídá klid, pohoda a radost prožitá se svými blízkými. Vánoce jsou také obdobím, kdy více otevíráme svá srdíčka a pomáháme těm, kteří naši pomoc potřebují, jsme tolerantnější a milejší, proto je mám moc ráda.

2. Hranicím bych přála, aby se v nich hezky žilo lidem v každém věku, aby se staly moderním městem s aktivními obyvateli i veřejnými činiteli, městem, kde slova vzdělání, kultura, sport a pomoc nejsou cizí. Všem lidem přeji pevné zdraví, rodinnou pohodu, více tolerance a úspěšný nový rok.

Markéta Lásková, sbormistryně pěveckého sboru Cantabile.Zdroj: se souhlasem Markéty LáskovéMarkéta Lásková, Hranice

sbormistryně pěveckého sboru Cantabile

1. Já osobně vnímám každoročně vánoční čas ve dvou polohách. Předvánoční období je pro mě z hlediska pracovního vytížení dosti náročné. Připravuji se svým pěveckým sborem Cantabile více vánočních koncertů, účinkujeme na různých místech (v Hranicích i okolí), takže na přípravu rodinných Vánoc mi mnoho času nezbývá. Hudba mě ale naplňuje a mám radost, že s ní mohu rozdávat radost i druhým lidem.

Druhá poloha Vánoc je pro mě ta rodinná. To už je doba klidu a pohody, kdy se mohu setkat se svými dětmi, blízkými příbuznými, ale hlavně se nejvíce těším u stromečku na rozzářené oči své malé vnučky Magdalenky.

2. A mé přání hranickým občanům? Všem občanům Hranic bych chtěla popřát spokojenost a krásnou sváteční pohodu. Do nastávajícího nového roku 2024 všem především pevné zdraví, mnoho úspěchů v osobním životě i v práci a co nejvíce prožitých radostných dnů.