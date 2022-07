Pacientů s novým typem koronaviru ale na Přerovsku rychle přibývá. Protože byla v Přerově zrušena obě odběrová místa, musejí lidé dojíždět na testy až do Olomouce nebo do Hranic.

„Zvedá se to. Jen během dnešního dopoledne mi volali tři pacienti s tím, že si udělali doma test a jsou pozitivní na covid. Nemocným většinou napíšu neschopenku a zůstávají doma v týdenní izolaci. Pacienty s komplikacemi jsem zatím neviděl, trápí je ale vysoké teploty, bolesti hlavy a kašel,“ popsal situaci přerovský praktický lékař Ludvík Koudelka.

Nemocným v Přerově dnes paradoxně chybějí testovací místa na covid-19. Odběrové místo u nákupní galerie v Čechově ulici bylo od července zrušeno a testy neprovádí ani přerovská nemocnice.

Pokud chtějí lidé jistotu v podobě PCR testu, musejí do Hranic nebo do Olomouce.

„Odběrové místo aktuálně v nemocnici nemáme. Antigenní test může udělat každý praktický lékař a doporučuje to i hygiena. Pokud je pozitivní antigenní test, PCR už není nutné provádět. U závažnějších průběhů PCR testy zajišťujeme,“ shrnula hlavní sestra přerovské nemocnice Bronislava Budinová.

Podle ní je aktuálně ve zdejším zdravotnickém zařízení hospitalizovaných pět pacientů s covidem-19.

„Nepotřebují intenzivní péči a většinou jsou to lidé vyššího věku nebo s přidruženými diagnózami,“ doplnila.

Zákaz návštěv

Z epidemiologického hlediska je ale situace horší v hranické nemocnici, kde už přistoupili k zákazu návštěv.

„Na našem infekčním oddělení je hospitalizovaných osm nemocných s covidem-19 a záchyt roste i u ambulantních pacientů. Nákaza se nevyhýbá ani personálu, takže už to vedlo k tomu, že jsme zakázali návštěvy, a to až do vyřešení situace. Nosíme ochranné pomůcky úst a i od pacientů, kteří k nám přijdou na ošetření, vyžadujeme nošení respirátoru. Je to preventivní opatření, nechceme zastavovat plánované operace,“ vylíčil ředitel hranické nemocnice Eduard Sohlich.

Odběrové místo v Hranicích funguje třikrát týdně - v pondělí, ve středu a v pátek, a to v dopoledních hodinách. Provádí za den zhruba 40 odběrů.

Testuje se i ve Fakultní nemocnici v Olomouci.

„Testy provádíme v kompletní šíři - antigenní, PCR a je možné i firemní testování. Reagujeme ale na aktuální poptávku a otevřeno je podle zájmu veřejnosti. V tuto chvíli ale není tak velký,“ zmínil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

Většina pacientů s covidem-19 je podle něj hospitalizována na infekčním oddělení prostějovské nemocnice, v Olomouci aktuálně leží jen jeden.

Velký nárůst v kraji

Epidemiologové zaznamenali nárůst počtu nakažených. Za minulý týden vzrostl počet covid pozitivních v Olomouckém kraji o 72 procent. Dominuje přitom nová nakažlivější subvarianta omikronu.

Skutečný počet nemocných může být podle hygieniků ještě vyšší, každý nemocný totiž na testy nedorazí.

„Do statistik se promítnou i údaje na základě provedených antigenních testů praktickými lékaři, pokud je zanesou do systému,“ konstatovala mluvčí krajské hygieny Markéta Koutná.

„Chtěli bychom apelovat na občany, aby zůstali doma, pokud se necítí dobře, i když nejdou na test. Je důležité omezit sociální kontakty, aby se nákaza dál nešířila,“ uzavřela.