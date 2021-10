Nejhůře je na tom Přerovsko, kde ukazatel atakuje 200. Hygienici apelují, aby lidé dodržovali základní hygienická pravidla a platná protiepidemická nařízení.

„V současné chvíli KHS neplánuje žádná „lokální“ opatření na území Olomouckého kraje. Případná konkrétní opatření, která by byla nutno zavést v rámci Olomouckého kraje, se budou odvíjet od stavu, který v souvislosti s epidemickým výskytem nastane,“ sdělila mluvčí KHS Markéta Koutná.

„Aktuálně epidemie postupně narůstá, nikoliv však doposud nekontrolovatelným způsobem,“ uvedla.

KHS sleduje a vyhodnocuje několik parametrů: celkový počet nových případů za 7 dní, reprodukční číslo a relativní pozitivitu indikovaných testů. Ta v pátek dosahovala 11,9 procenta. Vyšší byla jen v Jihočeském kraji – 12,5.

„Dále je potřeba také hodnotit populační zátěž rizikových skupin populace, zátěž na zdravotní péči, zátěž nemocnic, celkovou proočkovanost populace, proočkovanost populace v jednotlivých věkových kategoriích,“ vysvětlovala mluvčí KHS.

"Nejhustěji" na Přerovsku

V Olomouckém kraji v pátek přibylo 164 nově potvrzených případů, z toho 23 ve věkové kategorii 65+.

Největší nemocnost je na Přerovsku, kde incidence stoupla na 192, následuje Prostějovsko s 149 případy za týden na 100 tisíc obyvatel. Na Olomoucku a Šumpersku je to 88 a 78, Jesenicko hlásí něco přes 10.

Nejvíce případů přibylo mezi mladými lidmi, u nichž je zároveň nejnižší proočkovanost. Nejvíce nákaz bylo podle hygieniků zachyceno ve věkové kategorii 12 až 15 let, dále pak ve věkové kategorii 16 až 19 let a 6 až 11 let.

V nemocnicích v Olomouckém kraji se zvedl počet hospitalizovaných s koronavirem. Intenzivní péči vyžadují jednotky případů. Většina hospitalizovaných nemá očkování proti Covidu-19. Proočkovanost v kraji je přitom zhruba 60 procent ve vztahu k části populace, kterou je možné očkovat.

Kontroly bazénů i kaváren

KHS znovu apeluje na dodržování základních hygienických pravidel.

„Kde dochází ve vnitřních prostorách ke shlukování lidí, například nákupních centrech, je důležité, aby lidé dodržovali platná opatření,“ zmínila nařízení, které i přes podzimní nárůst infekce přestala brát řada lidí vážně.

Hygienici i policisté kontrolují dodržování platných mimořádných nařízení. Za poslední týden provedli hygienici v Olomouckém kraji 74 kontrol, například v zařízení sociálních služeb na Olomoucku, na bazénech na Přerovsku, v kavárnách a restauracích, ale i v barech v noční době. Zkontrolovali několik akcí, například kino pro seniory na Prostějovsku.