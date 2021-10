„Začalo to jednotlivými případy a ředitel nejprve přijímal opatření postupně - v karanténě skončily dvě třídy a v izolaci byli i nakažení pedagogové. Mezitím se ale začali ozývat rodiče z jiných tříd, kde se vyskytly nové případy nákazy. Rada města proto bude dnes rozhodovat o částečném uzavření školy. Výuka poběží bez omezení pouze v prvních a druhých třídách. Žáci třetích až devátých tříd mají už od pondělí 18. října volno,“ přiblížil Leoš Ptáček, starosta města, které je zřizovatelem ZŠ na náměstí Míru v Kojetíně.

Na webových stránkách školy už se objevily i instrukce, jak mají rodiče postupovat.

„Měli by hlídat zdravotní stav svého dítěte. V případě problémů doporučujeme nechat dítě doma, kontaktovat pediatra a řídit se jeho pokyny. Žádáme rodiče, aby neposílali do školy sourozence žáků, kteří jsou ze tříd, v nichž je vyhlášena karanténa,“ uvádí se na webu.

Přerovské třídy v karanténě

Nákaza se šíří i v kolektivech základních a mateřských škol v Přerově.

„Na ZŠ Velká Dlážka je v karanténě, která potrvá do úterý 19. října, jedna třída. Dvě třídy jsou až do 25. října v karanténě na ZŠ U Tenisu, jedna pak do pondělí 18. října na ZŠ Boženy Němcové. Uzavřena až do 25. října je i třída mateřinky v Lověšicích a do 26. října i třída mateřské školky v Čekyni,“ upřesnila Romana Pospíšilová z přerovského magistrátu.

Studenti dvou tříd už jsou kvůli nákaze koronavirem v karanténě i na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově.

„Ve dvou třídách bylo posláno do karantény více žáků. Ve stavu nemocných je také jeden pedagog,“ shrnul ředitel gymnázia Jan Raška s tím, že průběh nemoci je u nich mírný a nikdo nemusel být hospitalizován. Podle ředitele už se nechalo naočkovat proti covidu-19 více než padesát procent žáků školy. „Očkovaných studentů u nás i v posledních týdnech přibývá,“ doplnil.

Proč neobnovili testování ve školách?

Mezi rodiči žáků i učiteli se v poslední době rozvířila otázka, zda by se opět nemělo přistoupit k pravidelnému testování dětí na školách, do kterého by byli zahrnuti i očkovaní žáci.

Jak totiž ukazují data epidemiologů, nákaza se nevyhýbá ani očkovaným. Protože mají mírné příznaky nebo často vůbec žádné, mohou se stát pro školní kolektivy doslova časovanou bombou.

„Kdyby se ve třídách testovalo alespoň jednou týdně, stejně jako před prázdninami, podaří se nákazu včas zachytit. Takto našim dětem zase hrozí omezení výuky. Nechápu, proč už o tom dávno na ministerstvu nerozhodli, a na co všichni čekají. Až budou čísla zase taková, že bude nutné zavřít školy, obchody a firmy?,“ diví se paní Jana, matka studentky gymnázia.

Že počty nakažených na Přerovsku rostou, potvrzují data epidemiologů z konce minulého týdne. V Olomouckém kraji přibylo 164 nově potvrzených případů, z toho 23 ve věkové kategorii 65+.

Největší nemocnost je na Přerovsku, kde incidence stoupla na 192, následuje Prostějovsko se 149 případy za týden na 100 tisíc obyvatel. Na Olomoucku a Šumpersku je to 88 a 78, Jesenicko hlásí něco přes 10.

Nejvíce případů přibylo právě mezi mladými lidmi, u nichž je zároveň nejnižší proočkovanost. Nejvíce nákaz bylo podle hygieniků zachyceno ve věkové kategorii 12 až 15 let, dále pak ve věkové kategorii 16 až 19 let a 6 až 11 let.