Průměrná týdenní incidence na 100 tisíc obyvatel dosahuje hodnoty 406,8 potvrzených případů. Relativní pozitivita indikovaných testů se za posledních sedm dní drží na 22 procentech a odhad reprodukčního čísla R je v Olomouckém kraji 1,17.

KHS evidovala za období od 7. ledna do 13. ledna 2 959 osob s pozitivním výsledkem testu na přítomnost nového koronaviru. V předchozích sedmi dnech to bylo 2 169 případů.

Nejvyšší záchyt je v okrese Olomouc (998), následuje Šumperk (820), Přerov (632), Prostějov (371) a Jeseník (138).

Největší záchyt mezi teenagery

„Nejvyšší počet nově zachycených nákaz je v současné době ve věkových kategoriích 16 až 19 let a 12 až 15 let. V potencionálně ohrožené skupině lidí ve věku nad 65 let přibylo za sledované období 161 osob s pozitivním výsledkem testu,“ informovala v pátek Koutná.

V uplynulém týdnu řešila KHS výskyt nákazy koronavirem minimálně ve 154 školách a školských zařízeních Olomouckého kraje.

„Dle dostupných údajů byla nařízena karanténní opatření v 60 třídách, u kterých ředitelé potvrdili jejich uzavření pro prezenční výuku,“ uvedla mluvčí.

Stabilizovaná situace v nemocnicích

Počty covid pozitivních pacientů v nemocnicích v Olomouckém kraji umožňují postupné obnovení plánované péče.

„V aktuálním týdnu se počet pacientů s onemocněním Covid-19 v nemocnicích AGEL Středomoravské nemocniční nemění, pohybuje se stále kolem čtyřiceti,“ informoval v pátek mluvčí nemocnic Adam Knesl

Největší zátěž má i nadále Nemocnice AGEL Přerov, ve které je hospitalizováno 24 nemocných, kdy je jeden pacient ve vážném stavu na umělé plicní ventilaci.

O dalších 12 covidových pacientů pečují zdravotníci v Nemocnici AGEL Prostějov, kdy 5 je na lůžku intenzivní péče, z toho 4 mají podporu UPV.

„Nemocnice AGEL Šternberk má aktuálně 4 pacienty s koronavirem,“ sdělil Adam Knesl.

Rste zájem o 3. dávku

V Olomouckém kraji roste v posledních týdnech zájem o třetí dávku vakcíny proti koronaviru. Za čtvrtek aplikovali zdravotníci v kraji celkem 4 266 posilujících dávek.

Hygienici znovu apelují, aby lidé dodržovali základní hygienická pravidla.

„Každý, kdo se necítí dobře, by měl omezit své kontakty a nechat se preventivně vyšetřit na nejbližším odběrovém místě, a tím zabránit případnému šíření nemoci,“ zdůraznili.