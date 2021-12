Přibylo vám za poslední rok vrásek?

Ano. Všichni bojujeme s velkou, zejména psychickou únavou. Ona každá fáze epidemie je něčím jiná. Sice už hodně víme, jsme připraveni, nebojujeme se strachem jako na začátku, ale jsou zase jiné věci, které člověka zaskočí a uberou mu právě psychických sil.

Například?

Nepochopení veřejnosti.

Jak aktuálně vypadá situace v nemocnici? Kolik máte covidových jednotek?

Nyní (16. prosince, pozn. red.) máme jednu covidovou jednotku a část druhého oddělení. Pro covid pozitivní pacienty máme vyčleněných 20 lůžek.

V tuto chvíli máte kolik hospitalizovaných?

Ráno jsme měli 19 pacientů covid pozitivních.

Jak jsou na tom?

Jsou to nároční pacienti, kteří potřebují kyslíkovou léčbu, velké množství inhalací, léčiv.

Počty pořád stoupají?

Počty pozitivně testovaných osob sice několik dní klesají, ale nám čísla hospitalizovaných jdou nahoru. Ještě jsme nedosáhli vrcholu této vlny, i když možná tento týden. Doufáme, že v příštím týdnu to snad postupně půjde dolů.

Řada pacientů s covidem v nemocnici zemřela. Desítky?

Ano, u nás jsou to desítky. Hodně případů jsme měli na počátku vlny, týkalo se to starších pacientů, kteří měli vážná chronická onemocnění. V okolí máme domovy sociální péče. Tam když nákaza vnikne, přinese to bohužel i oběti.

V porovnání s předchozími vlnami?

Přesná čísla v tuto chvíli nemám k dispozici, ale dramaticky se to neodlišuje, i když benefit očkování je nesporný.

Čekala jste, že díky očkování, už na podzim bude klid?

Neodhadovala jsem, co bude nebo by mohlo být. Přála jsem si, aby situace byla klidnější díky očkování, což se také stalo. Pokud máme úmrtí, jedná se o starší pacienty s dalšími vážnými chorobami a v případě mladších lidí hospitalizovaných v těžkém stavu, pak tito pacienti nebyli očkovaní proti koronaviru.

Nemáte pocit, že se s covidem tak trochu motáme v kruhu?

Tak bych to neviděla, pokud jde o nemocnice. V porovnání s počátkem epidemie došlo k velkému posunu. Ale trvá to dlouho a psychická únava je obrovská.

Soukromé vztahy dostávají zabrat

Soukromý život sestřiček dostává hodně na frak?

Vztahy dostávají zabrat. Všichni jsme unavení. Jsme jen lidi…

Máte ovšem tu nejkrásnější zástěnu covidové jednotky v Česku… Pomáhá to trochu?

(smích) Snažíme se vnést na oddělení trochu vánoční atmosféry, kolegové jsou naprosto úžasní. Máme i stromeček.

Máte dobrou partu?

To je někdy to, co člověka nejvíc podrží. Pomáhají nám i kolegové z jiných oddělení. Všem moc a moc děkuji.

Pacienti a jejich blízcí?

Je to jiné než u předchozích vln.

Zmíněné nepochopení?

Jsou to naštěstí jednotky případů, kdy nás někdo napadá. Vytahují, že je nezajímá nějaký covid, ale že jsme něco měli udělat jinak…

Odpůrci očkování?

Odpůrci očkování říkají, že odmítnutí vakcinace je pouze jejich problém a prevence je nezajímá.

Litovali někteří pacienti, že se nenechali očkovat?

Ano, řada z nich v nemocnici změnila názor. Ale zvedla se i proočkovanost personálu. Vidíme na vlastní oči, že to funguje.

Nařízené očkování? Nepřinese nic pozitivního

Co říkáte na povinné očkování? Vyhláška vyšla a pokud nová vláda povinnost nezruší…

Já jsem v tomto ohledu spíše pro zodpovědnost každého jednotlivce. Neočkovat se, to není zodpovědné. Nařízení však nepovede k ničemu pozitivnímu. Řada lidí si může říci, že schválně nepůjde. Postaví se do opozice jen kvůli tomu, že jim to někdo nařizuje.

Obáváte se odchodů zdravotníků kvůli zatím platné povinnosti nechat se naočkovat?

Ano, jsou i mezi námi kolegové, kteří se nechtějí očkovat. Mluvíme o tom, vysvětlujeme si to, vidíme všichni, jak to zafungovalo u současné vlny.

Těšíte se na Vánoce?

Ano. Všichni se těšíme. Budu na telefonu, pomáhat organizačně - budu mít takové volno-nevolno.

Co byste sobě, i ostatním lidem, popřála do nového roku?

Zdraví, to je nejdůležitější. Měli bychom o něj o to více pečovat, věnovat se prevenci. Pak více klidu, a toho si užívat, když je. Během epidemie se narušily kontakty a vztahy mezi lidmi. Moc bych si přála, aby se do společnosti vrátilo více slušnosti a ohleduplnosti.