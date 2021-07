„Rekonstrukci dálnice D35 mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou v km 288,7 až 292,8 bychom rádi provedli ještě během letošního roku. Termín realizace bude ovšem záležet na výsledku výběrového řízení,“ sdělil v pondělí Olomouckému deníku mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Nejvýhodnější nabídku na rekonstrukci části D35 mezi Přáslavicemi a Lipníkem nad Bečvou, která zahrnuje zejména výměnu cementobetonového krytu dálnice, podala firma Metrostav Infrastructure.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 260 milionů korun bez DPH a jak Metrostav Infrastructure potvrdil, nabídl 188, 4 milionu, tedy o více jak 71 milionů korun méně.

Kromě nejnižší ceny podal Metrostav Infrastructure nabídku i s nejkratší dobou uvedení stavby do provozu v délce 10 týdnů. Na trvání prací se shoduje s dalšími dvěma uchazeči a uvedený termín je o 6 týdnů kratší než zadavatelem stanovená maximální celková doba pro uvedení stavby do provozu.

„Náš tým během pouze posledních šesti let realizoval více než třicet kilometrů tohoto typu rekonstrukcí a aktuálně je úspěšně provádíme i v rámci modernizací dálnice D1. Věřím, že jsme tak vybaveni těmi nejlepšími referencemi,“ uvedl Zdeněk Ludvík, místopředseda představenstva a výrobní náměstek Metrostav Infrastructure.

V současné době probíhá vyhodnocování nabídek na straně investora ŘSD.

Problémy kolem Metrostavu

Jak informoval server Zdopravy.cz, vedení ŘSD ovšem má těžkou hlavu ze situace kolem stavební firmy Metrostav. Firmě byla loni nepravomocně zakázána účast v tendrech o veřejné zakázky. Výstavbu silnic a dálnic posléze převedla do dceřiné firmy Metrostav Infrastructure, která nyní boduje cenou v řadě velkých dálničních tendrů.

To se nelíbí konkurenci. Spor se podle serveru Zdopravy.cz nyní vede hlavně o to, zda má nejlevnější účastník tendrů potřebné reference. Jak server poukázal, u jedné zakázky už muselo ŘSD původně vyhlášené vítězství Metrostavu zrušit.

ŘSD, jak napsal server Zdopravy.cz, i na základě stanoviska antimonopolního úřadu reference pečlivě prověřuje.

Pokud by konkurence tendr napadla u antimonopolního úřadu, hrozilo by oddálení realizace připravené stavby u Lipníku nad Bečvou. K vyloučení Metrostavu Infrastructure by zase zřejmě podala námitky firma.