Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl upozornil, že výstavba dálnice D48 byla delší dobu upozaděná a připomněl, že nejde o klasickou výstavbu dálnice, ale o přeměnu silnice I. třídy na dálnici.

„Je to rozšíření stávající komunikace, které obrovským způsobem zvýší bezpečnost. Víme, že směrově dělené dálniční úseky jsou výrazně bezpečnější než jakékoliv silnice I. třídy,“ uvedl Radek Mátl.

Součástí ve čtvrtek zahájené stavby je 13 mostů, dvě mimoúrovňové křižovatky a čtyři protihlukové stěny o celkové délce 7,5 kilometru.

Cena stavby, která by měla být zprovozněná v roce 2024, je podle smlouvy 3 085 milionů korun bez DPH.

Palačov: zahájení do roka

Stavba, kterou zúčastnění zástupci ŘSD, zhotovitelských firem Colas a Firesta, Státního fondu životního prostředí a Olomouckého a Moravskoslezského kraje zahájili poklepáním na základní kámen, bude ze dvou úseků.

První je od mimoúrovňového křížení na konci obchvatu Bělotína po Dub, tento úsek bude měřit 5036 metrů.

Druhým úsekem bude Palačov – Šenov u Nového Jičína v délce 8131 metrů. Zhruba čtyřkilometrový úsek mezi Palačovem a Dubem má řešit takzvaná Palačovská spojka, která je jako samostatná stavba. Radek Mátl řekl, že projekt Palačovská spojka už je připravený.

„Ještě v letošním roce čekáme získání právní moci stavebního povolení, zahájení výběrového řízení, a na jaře v příštím roce by se mělo začít stavět,“ sdělil generální ředitel ŘSD a dodal, že pak už bude chybět jen malý kousek dálnice k Rybímu.

„V Novém Jičíně se potýkáme s problémy z hlediska přípravy staveb, ale doufáme, že to zvládneme v dohledné době a budeme schopni to zvládnout tak, aby dálnice D48 byla dostavena v celé délce,“ dodal Radek Mátl. Zmíněnou část z Šenova u Nového Jičína po Rybí by měla řešit II. etapa stavby.