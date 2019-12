Už první dny po jeho zprovoznění zhoustla doprava tak, že se město zcela ucpalo - kolony se táhnou od Předmostí přes Velkou Dlážku až na Palackého ulici. Provoz ochromila i pondělní nehoda pod podjezdem v Předmostí.

„Je to snad horší než na D1 někde u Prahy. Přerov je totálně zasekaný, a to každý den. Nejhorší je cesta do Předmostí, ta vyžaduje opravdu pevné nervy,“ popsal jeden z místních taxikářů. Ke kolapsu dopravy často stačí jedna běžná kolize, jak ukázala i pondělní nehoda pod podjezdem v Předmostí. Uvízla zde dvě auta a řidiči ztráceli nervy.

„Uprostřed podjezdu se přesně podle Murphyho zákona přetrhlo tažné lano mezi dvěma osobními auty, a tato kolize zcela paralyzovala dopravu,“ vylíčil zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek. Usměrňování dopravy podle něj nemělo žádný význam, a tak se strážníci rozhodli dostat auta co nejrychleji pryč.

„Vystresované řidiče, na které všichni troubili, jakoby klakson něco uspíšil, posadili zpět do aut a odřízli zbytky lana. Následně oba vozy opět spojili vlastním tažným lanem a dvojici vyexpedovali co nejdříve z podjezdu pryč,“ dodal.

Jeden z řidičů se asi za hodinu dostavil na služebnu, aby poděkoval za pomoc a vrátil tažné lano.

Strážníci kvůli kolabující dopravě posílili hlídky a zaměřili se především na provoz v ulicích Velká Dlážka a Dvořákova.

Nával kamionů

„Navigace navádí všechny řidiče kamionů z Polska a Ostravy na Přerov, protože je to nejkratší a jsme tranzitní město,“ vysvětlil Miroslav Komínek.

Kontroly kamionů se mnohdy míjejí účinkem.

„Když zastavíte jednoho řidiče, projede jich dalších pět. Navíc tvrdí, že žádný zákaz neporušili, protože mají v technickém průkazu hmotnost vozu 11,9 tun,“ poznamenal.

Vedení přerovské radnice chce o situaci jednat s policií.

„V pondělí byla částečně uzavřena cesta na Olomouc, což způsobila dopravní nehoda. Svolali jsme jednání s policií a budeme řešit kamiony, které nerespektují dopravní značení,“ uzavřel radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO). (