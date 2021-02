Antigenní odběrové místo pro veřejnost vzniklo v Lázeňském domě Janáček. Nechat se zde bezplatně otestovat mohou všechny osoby, které mají veřejné zdravotní pojištění. Pro nepojištěné je cena za jeden odběr 350 Kč.

„Pro předložení průkazu totožnosti a kartičky zdravotní pojišťovny je proveden výtěr z nosní dutiny speciální tyčinkou. Zhruba za 10 až 15 minut je znám výsledek testu a každý otestovaný dostává ihned do ruky písemné potvrzení,“ prozradila mluvčí lázní Radka Zmeková.

V případě pozitivního testu je pak každému doporučeno, aby kontaktoval svého praktického lékaře a objednal se na PCR test.

Zvláštním vstupem přímo k testu

Při zřízení odběrového místa měly lázně pochopitelně na paměti také ochranu svých klientů.

„Pro testování veřejnosti je určen samostatný zvláštní vstup do budovy, který vede přímo do testovací místnosti. Veřejnost tedy nevchází hlavním vchodem do Lázeňského domu Janáček a s ubytovanými klienty se vůbec nepotká,“uvedla Radka Zmeková.

Možnost nechat se otestovat takzvaným rychlotestem lze využít opakovaně, vždy však nejméně s třídenním odstupem. Testování v lázních probíhá každý den od pondělí do pátku mezi 11:30 a 14:00.

„Během tohoto časového intervalu zvládneme otestovat 15 lidí denně. V příštích několika dnech nicméně plánujeme tuto kapacitu ještě rozšířit,“ doplnila mluvčí.

Lázně Teplice nad Bečvou tak v testování v Hranicích doplňují místní nemocnici, kde jsou prováděny nejen antigenní, ale i spolehlivější PCR testy. Zatímco antigenní testy jsou určeny široké veřejnosti a primárně bezpříznakovým osobám, PCR testy podstupují zejména lidé s příznaky, či osoby, které přišly do kontaktu s nakaženými.